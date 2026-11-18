DGSE Companies hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

DGSE Companies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.130 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 57.4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 43.4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch