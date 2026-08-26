DGB Asia Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DGB Asia Bhd Registered äusserte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DGB Asia Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13.5 Millionen MYR im Vergleich zu 13.5 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch