DGAP-News: Wirecard und ALDI unterzeichnen MOU und vereinbaren Zusammenarbeit

DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Vertrag/Kooperation

Wirecard und ALDI unterzeichnen MOU und vereinbaren Zusammenarbeit



19.07.2019 / 07:00

Wirecard wird deutschlandweit die Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten am Point-of-Sale übernehmen



Aschheim (München). Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologien, und die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD haben einen MOU unterzeichnet und planen hiermit offiziell im Bereich bargeldloser Zahlungen zusammenzuarbeiten.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Wirecard die Abwicklung sämtlicher Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten in allen ALDI Filialen in Deutschland übernehmen. Die Möglichkeit einer darüber hinaus gehenden Kooperation wird derzeit geprüft.

"Wirecard und ALDI teilen eine gemeinsame Vision, das Kundenerlebnis nachhaltig zu verbessern. Im Einzelhandel spielen dabei optimale Zahlungsprozesse, wie wir sie ermöglichen, eine wesentliche Rolle. Daher freuen wir uns sehr, mit ALDI zusammenzuarbeiten und unsere Partnerschaft in Zukunft weiterzuentwickeln", sagt Christian Reindl, EVP Retail & Consumer Goods bei Wirecard.

"Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden stets den einfachsten und schnellsten Service anbieten, auch im Rahmen des Bezahlvorgangs", sagt Sebastian Jockel, stellvertretender Leiter Finanzmanagement bei ALDI Nord.

"Mit Wirecard haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden, um unseren Kunden einen reibungslosen Zahlungsvorgang zu ermöglichen", erklärt Guido Niechcial, Corporate Finance & Administration Director bei ALDI SÜD.

Kontakt:

Iris Stoeckl

Tel.: +49 (0) 89-4424-1424

E-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com

http://www.wirecard.de

ISIN DE0007472060

Reuters: WDI.GDE

Bloomberg: WDI GY

Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über ALDI:

ALDI gehört zu den international führenden Handelsunternehmen. Mit einer mehr als 100-jährigen Kaufmannstradition steht die Marke ALDI in Deutschland für die Nummer eins im Discount. Den entscheidenden Beitrag zum langanhaltenden Erfolg der Unternehmensgruppe ALDI Nord leisten rund 69.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Deutschland sowie in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien. Mit über 1910 Filialen und 30 Regionalgesellschaften ist die Unternehmensgruppe ALDI SÜD in Süd- und Westdeutschland vertreten. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland mehr als 47.100 Mitarbeiter, darunter über 4800 Auszubildende. Weltweit ist ALDI SÜD in elf Ländern vertreten: Deutschland, Österreich, Schweiz, USA, Großbritannien, Irland, Australien, Slowenien, Ungarn, China und Italien.