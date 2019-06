DGAP-News: Vectron Systems AG: DATEV und Vectron kooperieren bei Kassenarchiv

DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kooperation

Vectron Systems AG: DATEV und Vectron kooperieren bei Kassenarchiv



25.06.2019 / 10:53

Vectron ist der Marktführer für Kassensysteme in der deutschen Gastronomie. Viele Gastronomiebetriebe in Deutschland sind Mandanten von DATEV-Steuerberatern, die im Rahmen der Finanzbuchführung und der betriebswirtschaftlichen Beratung DATEV-Lösungen einsetzen. Vectron wird deshalb eine Schnittstelle an das DATEV Kassenarchiv online entwickeln, über die die steuerrelevanten Daten aus den Kassensystemen über das DATEV Kassenarchiv online in das DATEV Kassenbuch online und damit in die DATEV-Systeme für die Finanzbuchführung übertragen werden können. Um diese Integration medienbruchfrei zu realisieren, nutzen die Partner die Datenstruktur der DFKA-Taxonomie-Kassendaten. Durch den digitalen Datenaustausch zwischen den Systemen werden Unternehmer von Routineaufgaben, wie etwa der manuellen Nacherfassung von Daten, entlastet und die Qualität der Daten steigt. Vectron-Kunden können zukünftig gegen eine monatliche Gebühr die Schnittstelle zum DATEV Kassenarchiv online nutzen. Diese Schnittstelle wird Teil des Vectron-Digitalangebotes, welches weiterhin über den Fachhandel vertrieben wird.



Kassendaten gesetzeskonform archivieren



Bei der Erfüllung der GoBD* gibt es seitens der Unternehmen vielfach noch erheblichen Handlungsbedarf, insbesondere bei der revisionssicheren Archivierung der Kassendaten für die gesamte Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von aktuell zehn Jahren. Mit dem DATEV Kassenarchiv online erhalten Unternehmen die Sicherheit, dass ihre Kassendaten gesetzeskonform archiviert sind - insbesondere vor dem Hintergrund der ab dem 01.01.2020 geltenden neuen Gesetzeslage. Aus dem DATEV Kassenarchiv heraus können bei Bedarf der Finanzverwaltung die Kassendaten sowie sonstige archivierte Dokumente zur Verfügung gestellt werden. Durch den Einsatz der DFKA-Taxonomie Kassendaten lassen sich zudem im Unternehmen die eigenen kaufmännischen Prozesse einfacher gestalten und wertvolle Zeit sparen.



Die Verbindung der Vectron-Kassensysteme mit dem DATEV-Rechenzentrum läuft über die Vectron-Cloud-Plattform. Beide Kooperationspartner sehen ihre Zusammenarbeit als einen Baustein in ihrer jeweiligen digitalen Strategie, die das Ziel hat, die kaufmännischen Prozesse ihrer Kunden digital durchgängig zu gestalten.



*Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff





Über DATEV eG

Die DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische Mandanten. Mit rund 300.000 Kunden, mehr als 7.600 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,034 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2018) zählt die DATEV zu den größten IT-Dienstleistern und Softwarehäusern in Deutschland. So belegte das Unternehmen im Jahr 2017 Platz 3 im Ranking der Anbieter von Business-Software in Deutschland (Quelle: IDC, 2019). Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource Planning (ERP), IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihren Lösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz in Nürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichen Prozesse von 2,5 Millionen Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen.





Über Vectron Systems AG:

Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden, wodurch dieses zum zentralen Data Center wird. Weitere Informationen unter



Investor Relations Kontakt

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

tobias.meister@vectron.de



Pressekontakt

DATEV eG

Claudia Specht

Telefon 0911 319-51224

claudia.specht@datev.de

www.datev.de/presse

www.datev.de/pressefoto

twitter: @DATEV_Sprecher

