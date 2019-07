DGAP-News: USU Software AG: Hauptversammlung wählt neues Aufsichtsratsmitglied und beschliesst Dividendenzahlung

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

USU Software AG: Hauptversammlung wählt neues Aufsichtsratsmitglied und beschließt Dividendenzahlung



02.07.2019 / 16:07

Möglingen, 2. Juli 2019. Die diesjährige Ordentliche Hauptversammlung der USU Software AG fand heute im Forum am Schlossplatz, Ludwigsburg, statt. Die anwesenden Aktionäre wählten mit großer Mehrheit das seit 17. Januar 2019 gerichtlich bestellte Mitglied des Aufsichtsrats, Gabriele Walker-Rudolf, zur neuen Aufsichtsrätin der Gesellschaft. Gabriele Walker-Rudolf folgt auf Günter Daiss, der sein Aufsichtsratsmandat zum Ende des Geschäftsjahres 2018 aus Altersgründen niedergelegt hatte. Bereits seit über 20 Jahren begleitet Gabriele Walker-Rudolf die USU. Sie ist Partnerin bei der Drees & Sommer SE und bringt neben ihren Eigenschaften als Unternehmer insbesondere ihre Expertise im Finanzbereich in den Aufsichtsrat mit ein.



Nach der Begrüßungsrede des USU-Gründers und Aufsichtsratsvor­sitzenden Udo Strehl erläuterte der Vorstand Dr. Benjamin Strehl die Unternehmensstrategie inklusive der Vision der USU-Gruppe und zeigte die vielen Auszeichnungen der Gesellschaft auf, die die USU im Jahre 2018 gewonnen hat, darunter als "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018" von Great Place to Work(R) oder die LACP-Auszeichnung für den besten Geschäftsbericht im Segment Software. Nachfolgend präsentierte der Vorstand Bernhard Böhler den anwesenden Aktionären das Portfolio der USU-Gruppe sowie die Erfolge der Internationalisierung von USU. So sei USU heute über eigene Niederlassungen und Partner in 22 Ländern aktiv und beschäftige 160 Mitarbeiter außerhalb Deutschlands. Abschließend präsentierte der CEO von USU, Bernhard Oberschmidt, das Zahlenwerk für 2018 und betonte, dass die Gesellschaft mit der Konzentration auf die Digitalisierung im Service in wichtigen Zukunftsbereichen auch international sehr gut positioniert sei. Notwendige Investitionen in den Ausbau der Belegschaft auf heute 700 Mitarbeiter sowie der Trend in Richtung SaaS-Geschäft hätten kurzfristig zu einer Ergebnisdelle geführt, die aber im Laufe des Jahres wieder kompensiert werde, so dass der Vorstand die Planziele für 2019 sowie die Mittelfristplanung bis 2021 bestätigte. Die Solidität der Bilanz erlaube eine Dividendenzahlung für 2018 sowie zukünftiges Wachstum und weitere Investitionen.





Die anwesenden Anteilseigner stimmten dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, für 2018 eine Dividende von EUR 0,40 pro Aktie auszuschütten. Des Weiteren beschlossen die anwesenden Aktionäre die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018, einen Ergebnisabführungsvertrag zwischen der USU Software AG und ihrer Konzerntochter USU GmbH und wählten die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft aus Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019.



USU Software AG



Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikationskanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.



Weitere Informationen:



Kontakt:

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909

E-Mail: t.gerick@usu-software.de



USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Spitalhof

D-71696 Möglingen

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

