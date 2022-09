DGAP-News: UniDevice AG: Zweiter Monatsumsatzrekord in Folge (+127%)

DGAP-News: UniDevice AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Marktbericht

UniDevice AG: Zweiter Monatsumsatzrekord in Folge (+127%) (News mit Zusatzmaterial)



05.09.2022 / 08:55 CET/CEST

Investor News, 05.09.2022 UniDevice AG

Zweiter Monatsumsatzrekord in Folge (+127%) Schönefeld, den 05.09.2022 Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt die Erreichung des zweiten Monatsumsatzrekordes in Folge bekannt. Im Monat August 2022 wurde ein Umsatz von 51,7 Mio. EUR erreicht (+127%) gegenüber Vorjahresmonat. Nach dem höchsten Monatsumsatz der Unternehmenshistorie im Juli 2022 mit 56,2 Mio. EUR, wurde im August der nun zweithöchste Monatsumsatz der Unternehmenshistorie erzielt. Der positive Einfluss des schwachen Euro im Vergleich zum USD fördert nun den fünften Monat in Folge die erfreuliche Geschäftsentwicklung. Über die UniDevice AG Die UniDevice AG (DE000A11QLU3) ist mit der PPA International AG, ein internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung, in der Kommunikationstechnik tätig. In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert. Zu den Kunden gehören Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler. Risiken sind wegen des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung der Kunden wesentlich niedriger als bei einem Großhändler. Das Unternehmen ist seit März 2018 börsennotiert und seit Dezember 2019 mit einer Anleihe (DE000A254PV7) am Kapitalmarkt vertreten.



Datei: UniDevice AG: Zweiter Monatsumsatzrekord in Folge



