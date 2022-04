DGAP-News: TAKKT AG: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal 2022

DGAP-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

TAKKT AG: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal 2022



28.04.2022 / 07:19

Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal 2022 Organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal auf 18,9 Prozent gesteigert

EBITDA stieg auf 32,7 (26,5) Millionen Euro

TAKKT-Cashflow bei 28,9 (22,4) Millionen Euro

Das Inflationsmanagement ist derzeit eine der wichtigsten Aufgaben für die Gruppe. "Wir haben umfassende Preisanpassungen vorgenommen und die gestiegenen Beschaffungspreise an die Kunden weitergereicht. Bei den Frachtkosten führten die hohen Energiepreise und die starke Auslastung bei der Containerfracht jedoch zu temporären negativen Effekten auf die Rohertragsmarge, die wir noch nicht in vollem Umfang weitergeben konnten", erklärt CFO Claude Tomaszewski. Die Rohertragsmarge ging auf 39,7 (41,0) Prozent zurück. Die Gruppe konnte im ersten Quartal ein deutlich höheres Ergebnis erzielen als im Vorjahr. Das EBITDA stieg um 23,8 Prozent auf 32,7 (26,5) Millionen Euro. Es war in Höhe von knapp zwei Millionen Euro durch einmalige Aufwendungen belastet. Den Rückgang der Rohertragsmarge kompensierte TAKKT durch geringere Kostenquoten für Personal und Marketing in Folge des starken Wachstums. Die EBITDA-Marge der Gruppe blieb nahezu unverändert bei 10,0 (9,9) Prozent. Der TAKKT-Cashflow lag in Folge der guten Geschäftsentwicklung mit 28,9 (22,4) Millionen Euro deutlich über dem Vorjahr.



Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Gruppe die Aktivitäten in Russland beendet. Das Nachfrageverhalten der Kunden war im ersten Quartal durch die Auswirkungen des Kriegs nicht spürbar beeinträchtigt. Gleichzeitig verschärft der Konflikt die mangelnde Verfügbarkeit bestimmter Produkte und erhöht die Inflation, insbesondere durch höhere Energiepreise.



TAKKT ist stark in das neue Jahr gestartet und konnte in allen drei Divisions Umsatz und Ergebnis deutlich verbessern. Die anhaltenden Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Schwierigkeiten in den Lieferketten können das Wachstum in den kommenden Monaten beeinflussen. "Insgesamt halten wir an unserer Prognose fest. Für das Gesamtjahr erwarten wir unverändert ein prozentual hoch einstelliges organisches Umsatzwachstum," so Maria Zesch. Durch ein konsequentes Inflationsmanagement will die Gruppe die Rohertragsmarge 2022 stabil bei rund 40 Prozent halten. Das EBITDA sollte in einer Spanne von 110 bis 130 Millionen Euro liegen. Earnings Call: 28. April 2022 um 14:00 Uhr (MESZ). Den Registrierungslink für die Teilnahme am Earnings Call finden Sie unter: www.takkt.de/event Finanzkalender Die Zahlen zum ersten Halbjahr wird TAKKT am 28. Juli 2022 veröffentlichen. IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zum ersten Quartal 2022

(in Mio. Euro) Q1/2021 Q1/2022 Veränderung in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 266,4 328,4 23,3 organisches Wachstum 18,9 Industrial & Packaging 166,4 189,7 14,0 organisches Wachstum 12,6 Office Furniture & Displays 55,7 74,4 33,4 organisches Wachstum 24,3 FoodService 44,3 64,3 45,1 organisches Wachstum 35,6 Rohertragsmarge (%) 41,0 39,7 EBITDA 26,5 32,7 23,8 EBITDA-Marge (%) 9,9 10,0 EBIT 17,2 22,4 30,2 EBIT-Marge (%) 6,5 6,8 Ergebnis je Aktie in Euro 0,18 0,25 37,4 TAKKT-Cashflow 22,4 28,9 29,0 TAKKT-Cashflow-Marge (%) 8,4 8,8 Freier TAKKT-Cashflow 21,1 10,2 -51,7

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Ansprechpartner:

Michael Loch Tel. +49 711 3465-8222

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

