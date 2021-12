DGAP-News: Solutiance AG gewinnt ersten Grossauftrag im Bereich Betreiberpflichten

DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag

Potsdam, 16. Dezember 2021 - Die Solutiance AG (ISIN DE0006926504), der Innovationsführer für Plattform-Services für den Betrieb von Immobilien, übernimmt erstmalig das Betreiberpflichten Controlling für das vollständige, deutsche Immobilienportfolio eines Investors. Der Auftrag hat ein Volumen von 935 TEUR, eine Laufzeit von 3 Jahren und umfasst deutschlandweit 75 Einzelobjekte. Auftraggeber ist eine große, deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft. Der Auftragsvergabe war eine gleichermaßen intensive wie erfolgreiche Pilotierung der von Solutiance angebotenen Produktlösung des Betreiberpflichten Controlling vorausgegangen. Für die Abwicklung des Auftrags und die Umsatzgenerierung werden keine Fremdleistungen benötigt. Erste Umsatz- und Ergebnisbeiträge werden in Q1 2022 erwartet. Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Tesla Inc. / Volkswagen AG (Vz) 114087695 55.00 % 18.80 % BioNTech SE / Moderna Inc. 114087696 55.00 % 17.50 % AMS AG / Varta AG 113137166 59.00 % 15.20 % "Dieser Auftrag ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit in besonderen Zeiten. Das Team unseres Kunden und seiner Dienstleister musste neben den im Projektgeschäft üblichen Herausforderungen auch Corona-Hürden überwinden. Hiermit wird deutlich, dass wir im Markt weiter Fuß fassen und auch das Vertrauen von größeren Unternehmen gewinnen können", so Uwe Brodtmann, Vorstand der Solutiance AG. Dazu Jonas Enderlein, Vorstand der Solutiance AG: "Mit diesem Auftrag werden wir erstmalig für den kompletten, deutschen Gebäudebestand eines renommierten Immobilieninvestors das Betreiberpflichten Controlling übernehmen. Das ist für uns mehr als nur ein wichtiger Meilenstein. Die Zusammenarbeit ist Beleg dafür, dass unsere "Smartsourcing"-Lösungen bei Immobilieneigentümern nachhaltige, strategische Vorteile und Effizienzgewinne generieren. Bestehende Haftungsrisiken werden zudem deutlich gesenkt."

