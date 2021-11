DGAP-News: SMC Research empfiehlt aifinyo-Aktie mit Kursziel EUR 55,80 zum Kauf: Konsolidierung biete attraktive Einstiegsgelegenheit

DGAP-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Research Update

SMC Research empfiehlt aifinyo-Aktie mit Kursziel EUR 55,80 zum Kauf: Konsolidierung biete attraktive Einstiegsgelegenheit



26.11.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SMC Research empfiehlt aifinyo-Aktie mit Kursziel EUR 55,80 zum Kauf: Konsolidierung biete attraktive Einstiegsgelegenheit

Dresden, 26. November 2021 - Im Anschluss an die Kapitalerhöhung und die Präsentation des aifinyo-Vorstands auf dem Eigenkapitalforum hat SMC Research die aifinyo-Aktie erneut zum Kauf empfohlen. Das Kursziel liegt bei EUR 55,80. Die aktuelle Konsolidierung der Aktie bietet aus Sicht der Analysten eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Der Mittelzufluss aus Kapitalerhöhungen im laufenden Jahr in Höhe von EUR 12,1 Mio. biete aifinyo eine gute Basis, um das Wachstumstempo weiter zu forcieren. Auf dem Eigenkapitalforum habe das Management erläutert, wie die nächsten Schritte bei der Umsetzung der Expansionsstrategie aussehen werden. In den kommenden Wochen wird aifinyo zunächst ein umfangreiches Liquiditätstool für die mittelständischen Kunden einführen, das mit den im nächsten Jahr folgenden Ausbaustufen zum "Gehirn" der Plattform werden soll. Im Jahresverlauf 2022 sollen dann Zahlungslösungen, wie das aifinyo Businesskonto, folgen. Damit wird die aifinyo-Plattform für die Kunden immer mehr zur Komplettlösung rund um Finanzen und Finanzierungen. Die vollständige SMC-Studie steht auf aifinyo.de zum Download zur Verfügung. Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aifinyo.de

Kontakt Finanzmedien & Investor Relations Fabian Lorenz

