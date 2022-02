DGAP-News: RedHill Biopharma meldet Rekord-Quartalsumsatz und erreicht zum ersten Mal kommerzielle Gewinnzone

DGAP-News: Redhill Biopharma Ltd. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

RedHill Biopharma meldet Rekord-Quartalsumsatz und erreicht zum ersten Mal kommerzielle Gewinnzone



17.02.2022 / 15:34

RedHill Biopharma meldet Rekord-Quartalsumsatz und erreicht zum ersten Mal kommerzielle Gewinnzone Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % BioNTech SE / Moderna Inc. 115384817 49.00 % 20.00 % Idorsia AG / Zur Rose Group AG 115384818 53.00 % 18.00 % Tesla Inc. / Volkswagen AG (Vz) 115384819 52.00 % 17.40 % Update zur Geschäftsentwicklung (ungeprüfte und vorläufig geschätzte Finanzdaten[1] für das vierte Quartal): Geschätzte Umsätze im vierten Quartal 2021 erreichen Rekordhöhe von US$ 22-24 Millionen im Vergleich zu US$ 21,6 Millionen im dritten Quartal 2021 und US$ 21,5 im vierten Quartal 2020

Es wird angenommen, dass das Unternehmen im vierten Quartal 2021 die kommerzielle Gewinnzone (Break-Even) erreicht und im Geschäftsjahr 2022 gewerblich profitabel sein wird (beides Non-GAAP EBITDA) [2]

Cash-Bestand [3] von US$ 54,2 Millionen zum 31. Dezember 2021, ein Anstieg im Vergleich zum dritten Quartal 2021 (US$ 51,5 Millionen) und zum vierten Quartal 2020 (US$ 45,9 Millionen zum 31. Dezember 2020)

von US$ 54,2 Millionen zum 31. Dezember 2021, ein Anstieg im Vergleich zum dritten Quartal 2021 (US$ 51,5 Millionen) und zum vierten Quartal 2020 (US$ 45,9 Millionen zum 31. Dezember 2020) Substanzielle Senkung der Betriebs- und Entwicklungskosten nach Umsetzung eines Kosteneffizienzplans

Stärkung der kundenorientierten Vertriebsmannschaft durch interne Neuausrichtung und Erhöhung auf 120 Vertriebsprofis

Rekordhöhe bei den vierteljährlichen Neuverschreibungen von Talicia (R) mit einem Anstieg von 26,5% gegenüber Q3/2021 und von 78,4% gegenüber Q4/2020

mit einem Anstieg von 26,5% gegenüber Q3/2021 und von 78,4% gegenüber Q4/2020 Movantik(R) wächst weiter, Neuverschreibungen im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 2,4% und zum vierten Quartal 2020 um 4,5% gestiegen TEL AVIV, Israel und RALEIGH, NC, Februar 17, 2022, RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein Spezial-Biopharmaunternehmen, gab heute ein Update seiner Geschäftstätigkeit für das vierte Quartal 2021, einschließlich ausgewählter erwarteter ungeprüfter vorläufiger Finanzdaten bekannt.



Dror Ben-Asher, Chief Executive Officer von RedHill, sagte: "Die starke Wachstumsdynamik unseres Umsatzes trotz eines anhaltenden Pandemieumfelds in Verbindung mit der Stärkung unserer Vertriebsmannschaft durch eine interne Neuausrichtung und Erhöhung auf 120 kundenorientierte Vertriebsprofis, disziplinierte Maßnahmen zur Kostenkontrolle und die potenzielle Erweiterung unsers bestehenden kommerziellen Portfolios mit synergistischen Produkten sollen uns helfen, im Jahr 2022 die kommerzielle Gewinnzone zu erreichen. Parallel dazu zeigt unser kompaktes F&E-Team weiterhin eine enorme Kreativität und Tatkraft bei der Weiterentwicklung von RedHills starker Pipeline mit Produkten im späten klinischen Stadium. Insbesondere laufen umfangreiche Gespräche mit unterschiedlichen Regulierungsbehörden mehrerer Länder über mögliche Wege zur Zulassung von Opaganib, dem wahrscheinlich ersten, neuartigen, oralen Arzneimittelkandidaten, der eine signifikante Verbesserung der Viruselimination (virale Clearance) bei hospitalisierten Patienten mit schwerer COVID-19 gezeigt hat." Das Unternehmen beabsichtigt, seine geprüften Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 in den kommenden Wochen bekannt zu geben. Die hier beschriebenen vorläufigen Finanzergebnisse wurden weder geprüft noch überprüft und können nach Fertigstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens noch angepasst werden. Über RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ist ein Spezial-Biopharmaunternehmen, das sich vornehmlich auf gastrointestinale Erkrankungen und Infektionskrankheiten spezialisiert hat. RedHill vermarktet die Magen-Darm-Präparate Movantik(R) gegen Opioid bedingte Verstopfung bei Erwachsenen[4], Talicia(R) zur Behandlung von Helicobacter pylori-Infektionen bei Erwachsenen[5] und Aemcolo(R) zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen[6]. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium gehören: (i) RHB-204, mit einer laufenden Phase-3-Studie zur Behandlung von Infektionen mit pulmonalen nichttuberkulösen Mykobakterien (NTM); (ii) Opaganib (ABC294640), ein "first-in-class", oral verabreichter, selektiver SK2-Inhibitor, der auf mehrere Indikationen abzielt und zur Zeit in einem laufenden Phase-2/3-Programm zur Behandlung von Covid-19 sowie in Phase-2-Studien für die Behandlung von Prostatakrebs und Gallengangkarzinom getestet wird; (iii) RHB-107 (Upamostat), ein oral verabreichter Serin-Protease-Inhibitor, der sich zur Zeit in einer US-amerikanischen Phase-2/3-Studie zur Behandlung symptomatischer Covid-19 befindet, und darüber hinaus auf mehrere andere Krebs- und entzündliche gastrointestinale Erkrankungen abzielt; (iv) RHB-104 mit positiven Ergebnissen aus einer ersten Phase-3-Studie zur Behandlung von Morbus Crohn; (v) RHB-102, mit positiven Ergebnissen aus einer Phase-3-Studie zur Behandlung von akuter Gastroenteritis und Gastritis und mit positiven Ergebnissen aus einer Phase-2-Studie zur Behandlung von IBS-D; sowie (vi) RHB-106, ein verkapseltes Darmpräparat. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com. HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die ausschließlich für ein besseres Verständnis zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte:

https://ir.redhillbio.com/press-releases

Unternehmenskontakt:

Adi Frish

Chief Corporate & Business Development Officer

RedHill Biopharma

+972-54-6543-112

adi@redhillbio.com

Medienkontakte:

U.S./UK: Amber Fennell, Consilium

+44 (0) 7739 658 783

fennell@consilium-comms.com DACH, übriges Europa

Dr. Solveigh Mähler

MC Services AG

+49 (0)211 529 252 19

solveigh.maehler@mc-services.eu [1] Die oben dargestellte geschätzte ungeprüfte Finanzlage und die Betriebsergebnisse für das zum 31. Dezember 2021 endende vierte Quartal sind vorläufig und können sich je nach Ergebnis des Quartalsabschlusses des Unternehmens und weiterer Finanzprüfungen ändern. Die unabhängige eingetragene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens hat keinerlei Verfahren hinsichtlich dieser vorläufigen Finanzinformationen durchgeführt und diese weder geprüft noch überprüft oder zusammengestellt. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund der Fertigstellung des Quartalsabschlussverfahrens des Unternehmens, Überprüfungsanpassungen und anderer Entwicklungen, die sich zwischen jetzt und dem Zeitpunkt der endgültigen Festlegung der Finanzergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal ergeben können, von diesen Schätzungen abweichen; Der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, Kesselman & Kesselman, Certified Public Accountants (Isr.), ein Mitgliedsunternehmen von PricewaterhouseCoopers International Limited, einer unabhängigen eingetragenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat diese Schätzungen nicht geprüft, überprüft oder zusammengestellt.

[2] Das Non-GAAP-EBITDA des operativen Geschäfts schließt folgende Positionen aus: Finanzaufwendungen, Abschreibungen, Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten und aktienbasierte Vergütungsaufwendungen.

[3] Einschließlich Barmittel, Barmitteläquivalente, kurzfristige Anlagen (Bankeinlagen und finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert) und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung

[4] Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Movantik(R) (Naloxegol) finden Sie unter: www.Movantik.com.

[5] Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Talicia(R) (Omeprazol-Magnesium, Amoxicillin und Rifabutin) finden Sie unter: www.Talicia.com.

[6] Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Aemcolo(R) (Rifamycin) finden Sie unter: www.Aemcolo.com.

