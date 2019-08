DGAP-News: PREOS Real Estate AG erweitert Portfolio mit Bürokomplex in Region Rhein-Ruhr

DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

PREOS Real Estate AG erweitert Portfolio mit Bürokomplex in Region Rhein-Ruhr



06.08.2019 / 10:30

PREOS Real Estate AG erweitert Portfolio mit Bürokomplex in Region Rhein-Ruhr

Leipzig, 6. August 2019 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) baut ihr Immobilienportfolio erfolgreich weiter aus. Der Kaufvertrag für die Übernahme eines Büro- und Technik-Centers mit einer Mietfläche von rund 10.100 Quadratmetern in Lüdenscheid, unweit von Dortmund, wurde nun notariell beurkundet. Das Ensemble besteht aus 4 Büroimmobilien sowie einem Parkhaus mit 193 Stellplätzen und befindet sich im Stadtzentrum von Lüdenscheid. Der Komplex ist zu 90 Prozent vermietet, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beläuft sich auf sechs Jahre. Hauptmieter ist die Stadt Lüdenscheid mit einer Fläche von ca. 2.900 Quadratmetern. Das Closing der Transaktion wird noch im dritten Quartal 2019 erwartet. Durch die Akquisition erweitert PREOS das Portfolio, das aus Immobilien unter anderem in den Metropolregionen München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart besteht, auf nunmehr 12 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von 66.500 Quadratmetern. Der Bürokomplex verfügt über eine sehr attraktive Lage mitten Lüdenscheid. Die Umgebung ist durch Geschäftshäuser sowie in Teilbereichen durch Wohnbebauung geprägt. Das Einkaufcenter Stern Center, das Rathaus und der Bahnhof befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Liegenschaft. Der Ankauf wurde von der publity AG begleitet, die auch mit dem Asset Management des Büro-Ensembles beauftragt wurde. Bei der Transaktion beratend tätig waren darüber hinaus CMS sowie albrings + müller. Frederik Mehlitz, CEO von PREOS: "Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio mit dieser sehr attraktiven Büroimmobilie im Stadtzentrum von Lüdenscheid und unweit der Metropolen Dortmund und Wuppertal erweitern. Das Objekt verfügt über ein attraktives Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenzial. Darüber hinaus sind wir in fortgeschrittenen Verhandlungen für den Ankauf von weiteren Immobilien mit dem Fokus auf städtische Lagen in Deutschland."

Über die PREOS Real Estate AG



Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. Investor & Public Relations

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



