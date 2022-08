DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG als klimabewusstes Unternehmen zertifiziert

DGAP-News: Performance One AG / Schlagwort(e): ESG

PERFORMANCE ONE AG als klimabewusstes Unternehmen zertifiziert



30.08.2022 / 09:00

Mannheim, 30. August 2022 Die PERFORMANCE ONE AG intensiviert die eigenen ESG-Anstrengungen. Im Bereich Umwelt wurden jetzt in Kooperation mit Planetly die Scope-1- und Scope-2-Emissionen ermittelt und durch die Unterstützung eines geeigneten Klimaschutzprojektes kompensiert, um eine CO 2 -Neutralität herzustellen. PERFORMANCE ONE unternimmt große Anstrengungen, um diese Emissionen weiter zu verringern. Dementsprechend wurde der dynamisch wachsende Digital Solution Provider durch Planetly für das Jahr 2021 als klimabewusstes Unternehmen zertifiziert. Das bedeutet, dass PERFORMANCE ONE für diesen Zeitraum 100 % der Scope-1- und Scope-2-Emissionen ausgleichen konnte.



Denis Lademann, Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: Die Zertifizierung als klimabewusstes Unternehmen 2021 ist Teil des langfristigen Engagements von PERFORMANCE ONE für mehr Nachhaltigkeit. Auch in den Bereichen Soziales und Governance wollen wir uns stetig weiterentwickeln. Die Besonderheit von PERFORMANCE ONE, sowohl börsennotiert als auch ein Unternehmen mit extrem starker und langjähriger Mitarbeiterbeteiligung zu sein, verpflichtet uns in zusätzlichem Maße. Die Verantwortung gegenüber unseren Stakeholdern, der Gesellschaft und der Umwelt war von Beginn an Teil unserer DNA.



PERFORMANCE ONE unterstützt zur Kompensation der für 2021 ermittelten Scope-1- und Scope-2-Emissionen in Höhe von 61 Tonnen CO 2 ein Windenergieprojekt in Satara, Indien. Dort wird eine Lösung fur die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und dessen Einspeisung in das indische Stromnetz geboten. 33 Windturbinen erbringen eine Leistung von jeweils 1,5 MW. Neben dem Ersatz der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern konnten durch das Projekt auch 15 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Tobias Reinhardt, Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: Noch ist die Kompensation ein notwendiger Baustein, um die Klimaneutralität auch in der Gegenwart und Zukunft zu erreichen. Ab sofort wollen wir mit der Unterstützung von Planetly an dem CO 2 -Fußabdruck in allen Bereichen weiter arbeiten. Das ist unser erklärtes Ziel.



Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert.



