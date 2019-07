DGAP-News: NORTHERN BITCOIN VERDOPPELT MINING-KAPAZITÄTEN

DGAP-News: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Vertrag

NORTHERN Bitcoin VERDOPPELT MINING-KAPAZITÄTEN



01.07.2019 / 11:17

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEINFORMATION

- Erwerb von 4.475 ASIC-Minern - Verdopplung der bestehenden Mining-Kapazitäten - Weitere bedeutende Expansionsschritte vor Abschluss

Frankfurt am Main - 01. Juli 2019 - Die Northern Bitcoin AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), eines der weltweit führenden Unternehmen im nachhaltigen Mining des Bitcoins, hat einen Kaufvertrag über den Erwerb von 4.475 ASIC-Minern abgeschlossen. Bei der Hardware handelt es sich um unterschiedliche Geräte der Hersteller Canaan Creative und Bitmain Technologies. Erst vor wenigen Tagen hat Northern Bitcoin den Startschuss der Skalierung seines Geschäfts mit der Inbetriebnahme von 6 zusätzlichen mobilen Mining-Containern an seinem ersten Standort in Norwegen bekanntgegeben, dort laufen nun insgesamt 55 Petahash/s (PH/s) in 21 mobilen Mining-Containern. Mit dem Abschluss des Kaufvertrags verdoppelt Northern Bitcoin seine Mining-Kapazitäten dank einer zusätzlichen Leistung von 57 PH/s auf rund 112 PH/s. Die Hardware geht unmittelbar in den Besitz von Northern Bitcoin über, die Gesellschaft rechnet mit einer kurzfristigen Inbetriebnahme. "Der Erwerb der begehrten Hardware ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen", erklärt Moritz F. Jäger, CTO der Northern Bitcoin AG. "Mit der Verdopplung unseres Mining-Equipments nur wenige Tage nach dem Startschuss unserer globalen Skalierung geben wir den Takt vor, mit dem wir in der schnell wachsenden Blockchain-Industrie in den kommenden Jahren eine führende Position einnehmen wollen." Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchain fokussiertes Technologieunternehmen. Sie hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit den weltweit führenden IT-Ausrüstern einen mobilen Mining-Container entwickelt, der es der Gesellschaft ermöglicht, in kürzester Zeit eine nachhaltige Lösung zum kosteneffizienten Mining des Bitcoins auszurollen. Diese wurde seit dem letzten Jahr erfolgreich getestet, im Juni 2019 startete die Gesellschaft ihre globale Skalierung. Neben ihrem ersten Standort in Norwegen bereitet die Gesellschaft weitere nachhaltige Standorte vor, an denen sie mit überschüssiger grüner Energie Bitcoin-Mining betreiben wird. Die Skalierung der eigenen Mining-Aktivitäten wurde in den vergangenen Monaten mit Hochdruck vorbereitet. Heute steht die Gesellschaft kurz davor, bedeutende Expansionsschritte zu vollziehen.



Über Northern Bitcoin:

Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchain fokussiertes Technologieunternehmen. Sie fordert den Status quo des Bitcoin-Minings heraus und definiert ihn neu. Als Pionier stellt sie dem Bitcoin und der Blockchain-Technologie eine nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung. Dazu betreibt sie eigene modernste Mining-Hardware auf der Basis von erneuerbaren Energieträgern unter äußerst kosteneffizienten und sicheren Bedingungen sowie einen selbstentwickelten Mining-Pool. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. Weitere Informationen unter www.northernbitcoin.com.



Pressekontakt:

Northern Bitcoin AG

Dr. Hans Joachim Dürr

Head of Corporate Communications

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt

E-Mail: h.duerr@northernbitcoin.com

Telefon: +49 69 348 752 89



Investor Relations:

Sven Pauly

E-Mail: ir@northernbitcoin.com

Telefon: +49 89 125 09 03 31

01.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

