DGAP-News: NanoRepro AG: Antigen-Schnelltests auf PEI-Liste zur Erkennung von Omikron

25.03.2022 / 13:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NanoRepro AG: Antigen-Schnelltests auf PEI-Liste zur Erkennung von Omikron Marburg, den 25. März 2022. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat alle beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelisteten Corona-Antigen-Schnelltests verglichen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Großteil der Schnelltests eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante ebenso gut nachweist wie den Urtypen oder die Delta-Variante. Von 245 Tests, die durch das PEI evaluiert wurden, haben 199 bestanden und sind in Folge dessen ausreichend zuverlässig. Auch die Corona-Antigen-Schnelltests der NanoRepro AG, sowohl die Schnelltests für den professionellen Gebrauch als auch die Laientests (NanoRepro/Viromed, NanoRepro) befinden sich auf der Liste der positiv geprüften Tests: https://antigentest.bfarm.de/ords/antigen/r/antigentest/tests-zur-eigenanwendung-durch-laien https://antigentest.bfarm.de/ords/antigen/r/antigentest/liste-der-antigentests Die Corona-Antigen-Schnelltests, die nicht den Kriterien entsprechen, streicht das BfArM von der Liste der erstattungsfähigen Tests. Diese Tests werden bei Grenzüberschreitungen in andere EU-Länder nicht mehr anerkannt und befinden sich ab jetzt nicht mehr im Programm der kostenlosen Bürgertests. Am 31. März 2022 läuft zwar die geltende Corona-Testverordnung aus, die auch die Bürgertests enthält, bis Ende Mai soll es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums allerdings weiterhin kostenlose Corona-Bürgertests geben. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

