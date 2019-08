DGAP-News: NanoFocus AG: Erstes Halbjahr 2019 von strategischen und operativen Neustart geprägt

DGAP-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

NanoFocus AG: Erstes Halbjahr 2019 von strategischen und operativen Neustart geprägt



30.08.2019 / 13:00

- Umsatz +13,3 % auf 5.427 TEUR, Verlust deutlich reduziert - Erste Erfolge bei Kundenorientierung, Branchenfokussierung und OEM - Herausforderungen durch Krise der Automobilindustrie und die Möglichkeit eines eskalierenden Handelskonflikts - Prognose 2019 bestätigt

Oberhausen, den 30.08.2019 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3-D-Oberflächenmesstechnik, hat heute den Halbjahresbericht 2019 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum machte sich die Neuausrichtung des Unternehmens erstmals positiv bemerkbar. Gleichzeitig stellen die Krise der Automobilindustrie und die Möglichkeit eines eskalierenden Handelskonflikts für NanoFocus ernst zu nehmende Herausforderungen dar. Den Umsatz hat NanoFocus im ersten Halbjahr 2019 von 4.788 TEUR um 13,3 Prozent auf 5.427 TEUR gesteigert. Die Anfang 2019 eingeleiteten Kostenreduzierungsmaßnahmen zeigten erste Erfolge. So konnte der Verlust auf allen Ergebnisebenen reduziert werden. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nach den ersten sechs Monaten 2019 bei -124 TEUR (Vorjahr: -1.254 TEUR) und das Nettoergebnis bei -618 TEUR (Vorjahr: -1.731 TEUR). Zum 30. Juni 2019 verfügte NanoFocus über einen Auftragsbestand in Höhe von 2.963 TEUR (Vorjahr: 1.989 TEUR). "Bei unseren Schwerpunkten Kundenorientierung, Branchenfokussierung und OEM haben wir wichtige erste Erfolge erzielen können. Sehr erfreulich verlief die engere Zusammenarbeit mit unserem Tochterunternehmen Breitmeier Messtechnik GmbH. Gemeinsam haben wir erfolgreich Projektgeschäfte im Bereich der Multisensorik mit der Automobilindustrie in Deutschland und im außereuropäischen Ausland umgesetzt", sagt Michael Trunkhardt, seit April 2019 Alleinvorstand der NanoFocus AG. "Doch es gibt auch ernst zu nehmende Herausforderungen. Die deutsche Automobilindustrie durchläuft eine dramatische Veränderung, die mit großen Auswirkungen auf die Zulieferer verbunden ist. Der Einbruch bei den Investitionen rund um den klassischen Power-Train-Komplex der Verbrennungsmotoren kam schneller und spürbarer als von vielen erwartet. Die Branche ist von einer nie dagewesenen Verunsicherung geprägt. Daher blieben die Verkäufe unserer Laborsysteme im ersten Halbjahr deutlich hinter den Erwartungen zurück." Perspektiven bei der E-Mobilität

NanoFocus konnte den Rückgang in der klassischen Antriebstechnik im ersten Halbjahr nicht in vollem Umfang kompensieren. Dennoch sieht das Unternehmen in der Fokusbranche Mobilität gute Auftragsperspektiven. NanoFocus ist in der E-Mobilität und bei der Entwicklung von Brennstoffzellen ausgezeichnet positioniert. Hinzu kommen antriebsunabhängige Bereiche wie funktionale Oberflächen und Cockpit-Ausstattung. Gerade bei der Optimierung und Etablierung neuer Technologien wie Brennstoffzellen oder Bordelektronik gibt es einen erheblichen Bedarf an hochgenauer Messtechnologie, um neue Herstellungsprozesse qualitativ abzusichern. Semiconductor und Elektronik

In der zweiten Fokusbranche Semiconductor/Elektronik verlief das Geschäft von NanoFocus im ersten Halbjahr 2019 planmäßig. Es wurden Projekte mit bekannten Halbleiterherstellern in Korea und China realisiert. Ein Schritt zur besseren Erschließung asiatischer Marktpotenziale und Teil der neuen Strategie ist die Ausweitung des OEM- und Projektgeschäfts. Ein erstes Referenzprojekt zur Entwicklung einer OEM-Sensorik für die Halbleiterbranche befindet sich in der Planungsphase. Insgesamt ist die Auftragslage im Bereich Semiconductor/Elektronik zufriedenstellend. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China fortsetzt. Eine weitere Verschärfung könnte sich auch auf deutsche Zulieferer und Messmittelhersteller auswirken. Prognose 2019 bestätigt

Nach der Entwicklung im ersten Halbjahr 2019 bestätigt NanoFocus die Prognose für das Gesamtjahr und erwartet weiterhin einen Umsatz von 11,5 Mio. EUR bis 12,5 Mio. EUR, eine EBITDA-Marge von 3 bis 4 Prozent sowie ein leicht negatives EBIT. Aufgrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage geht das Unternehmen derzeit davon aus, dass Umsatz und EBITDA eher am unteren Ende des jeweiligen Korridors liegen werden. Der Halbjahresbericht 2019 der NanoFocus AG zum Download: nanofocus.de/investor-relations/finanzberichte Über die NanoFocus AG:

Die 1994 gegründete NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667) hat ihren Stammsitz in Oberhausen und ist als Technologieführer für optische 3D-Oberflächenmesstechnik international etabliert - mit weltweitem Kundenstamm und Vertriebsnetz. Als Spezialist für die optische 3D-Oberflächenkontrolle in Produktion und Qualitätssicherung hat das Unternehmen seinen Schwerpunkt in der Entwicklung hochpräziser optischer 3D-Messsysteme und passender Software. Zum Einsatz kommen die Produkte der NanoFocus AG sowohl in der industriellen Herstellung wie auch in der Wissenschaft und im Research-Sektor von Hightech-Branchen wie Medizintechnik, Solarindustrie, Forensik, Elektronik- und Automobilindustrie, Materialwissenschaft und Stahlindustrie. www.nanofocus.de



Fabian Lorenz

Investor Relations

Telefon:

E-Mail: ir@nanofocus.de

