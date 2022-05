DGAP-News: Nagarro Q1 2022-Zwischenmitteilung: Nagarro setzt sein schnelles Wachstum fort

DGAP-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Zwischenbericht

Nagarro Q1 2022-Zwischenmitteilung: Nagarro setzt sein schnelles Wachstum fort



13.05.2022 / 11:15

Corporate News Nagarro Q1 2022-Zwischenmitteilung: Nagarro setzt sein schnelles Wachstum fort Umsatzwachstum von 60,3 % gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres, Wachstum gegenüber dem Vorquartal von 14,5 %

Bereinigtes EBITDA-Wachstum von 56,1 % gegenüber dem Vorjahr

Nettozuwachs von 2.263 Fachkräften in diesem Quartal, einschließlich Hochschulabsolventen

Guidance 2022 bleibt unverändert 13. Mai 2022: Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Nagarro konnte die Umsatzdynamik aus dem vierten Quartal 2021 auch im ersten Quartal 2022 fortsetzen. Das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr war besonders beeindruckend, begünstigt durch ein Jahr mit zahlreichen Neueinstellungen, drei Akquisitionen und ein vergleichsweise verhaltenes erstes Quartal im vergangenen Jahr. Die Nachfrage war weiterhin hoch und zeigte sich unbeeindruckt von einer möglichen Abkühlung der Wirtschaft. Trotz des schwierigen Umfelds für Neueinstellungen konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2022 2.263 Fachkräfte hinzugewinnen (auf Nettobasis). Diese Zahlen beinhalten sowohl die Zugänge durch Akquisitionen als auch Trainees und Quereinsteiger. Die Umsätze stiegen von 115,7 Mio. im ersten Quartal 2021 auf 185,5 Mio. im ersten Quartal 2022, was einem Wachstum von 60,3 % entspricht. Währungsbereinigt lag das Umsatzwachstum im Q1 2022 bei 55,2 %. Der Gross Profit stieg im Q1 2022 auf 50,4 Mio. Euro von 34,1 Mio. im Q1 2021. Die Gross Margin sank von 29,4 % im Q1 2021 auf 27,1 % im Q1 2022. Das bereinigte EBITDA stieg um 56,1 % von 18,6 Mio. (16,0 % der Umsatzerlöse) im Q1 2021 auf 29,0 Mio. (15,6 % der Umsatzerlöse) im Q1 2022. Das EBITDA wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60,9 % auf 27,9 Mio. , gegenüber 17,3 Mio. im ersten Quartal 2021. Das EBIT stieg gegenüber dem Vorjahr um 73,8 % auf 20,5 Mio. , verglichen mit 11,8 Mio. im Q1 2021. Das Ergebnis der Periode stieg im Jahresvergleich um 81,6 % auf 13,9 Mio. gegenüber 7,7 Mio. im Q1 2021. Die liquiden Mittel verringerten sich zum Ende des ersten Quartals 2022 gegenüber dem 31. Dezember 2021 um 30,8 Mio. auf 75,8 Mio. , was in erster Linie auf die Zahlung von Verbindlichkeiten aus der Akquisition in Höhe von 20,8 Mio. zurückzuführen ist. Bachar Kassar, Co-Founder und Managing Director, sagte: "Das Organisationsdesign und die Unternehmenskultur von Nagarro sowie unsere technischen Spitzenleistungen treiben unser starkes Wachstum weiter voran. Im Moment sind wir vielleicht eines der am schnellsten wachsenden IT-Services-Unternehmen der Welt, und das ist ein großartiges Gefühl." Nagarro wird eine Analystenkonferenz in Form eines Video-Calls abhalten, um den Jahresabschluss 2021 und die Q1-Zwischenmitteilung 2022 zu erörtern. Diese findet am 13. Mai 2022 um 13:30 Uhr MESZ (Berlin) statt, entsprechend 12:30 Uhr BST (London), 7:30 Uhr EDT (New York City), 4:30 Uhr PDT (San Francisco), 19:30 Uhr SGT (Singapur), 20:30 Uhr JST (Tokio) und 17:00 Uhr IST (Neu Delhi). Bitte registrieren Sie sich hier zur Teilnahme an unserem Earnings Video Call. Über Nagarro: Nagarro SE, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und so auf ihren Märkten zu reüssieren. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt über 16.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com

