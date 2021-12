DGAP-News: KlickOwn AG: Aus KlickOwn AG wird PlanetHome Investment AG

DGAP-News: KlickOwn AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Strategische Unternehmensentscheidung

KlickOwn AG: Aus KlickOwn AG wird PlanetHome Investment AG



22.12.2021 / 18:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aus KlickOwn AG wird PlanetHome Investment AG Ordentliche Hauptversammlung beschließt u.a. Umfirmierung und Sitzverlegung, wählt Dieter John und Hans-Peter Hesse zum Aufsichtsrat und schafft Grundlagen für Wachstumsfinanzierung Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % BioNTech SE / Moderna Inc. 113137187 55.00 % 20.00 % Plug Power Inc. 113137188 59.00 % 15.00 % Amazon / Apple / Logitech 114087617 65.00 % 12.00 %

Vorstand sieht erhebliches Potential aus der Zusammenarbeit mit der PlanetHome Group

Berlin, 22. Dezember 2021 - Bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der KlickOwn AG (ISIN DE000A1A60A2 und DE000A1A60B0) haben die Aktionäre sämtlichen Beschlussvorschlägen bis auf die TOPs zum Bedingten Kapital mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Die Gesellschaft firmiert zukünftig unter dem Namen PlanetHome Investment AG. Gleichzeitig wurde eine Sitzverlegung nach Berlin beschlossen. Mit der Umfirmierung zielt die Gesellschaft nicht nur auf die Öffnung ihrer Produktpalette für Kunden der PlanetHome Group GmbH ab, sondern erwartet darüber hinaus aufgrund der deutlich steigenden Markenbekanntheit ein erhebliches Absatzpotenzial. Die PlanetHome Group zählt mit einer Beteiligung von 15 % am Kapital der KlickOwn AG seit Mitte Oktober 2021 bereits zu den wesentlichen Großaktionären und hat sich eine Option auf weitere Anteile gesichert. Auch vor diesem Hintergrund wurde Herr Dieter John, Vorsitzender der Geschäftsführung der PlanetHome Group GmbH, zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Komplettiert wird dieser durch den Geschäftsführer der Deutsche Wohnen Corporate Real Estate GmbH, Herrn Hans-Peter Hesse. Einar Skjerven ist zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Weitere Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden ebenso mit deutlichen Mehrheiten angenommen. So beschloss die Hauptversammlung ein neues Genehmigtes Kapital und hat damit eine wesentliche Grundlage für zukünftiges Unternehmenswachstum geschaffen. Die PlanetHome Investment AG verfügt nun über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren über verschiedene Optionen, Kapitalmaßnahmen durchführen und Beteiligungen eingehen zu können. Weitere Beschlüsse zielten insbesondere auf eine Vereinfachung und Modernisierung verschiedener Satzungsinhalte ab. Der Aufsichtsrat, vertreten durch Einar Skjerven, dankte in seinen Ausführungen dem Team für die erfolgreiche Arbeit im laufenden Jahr, welche in Anbindung an die PlanetHome Group nun ein erhebliches Wachstumspotential ermöglicht. Einar Skjerven stellte hierbei mit Bedauern fest, dass Marion Rahn sehr kurzfristig aus akuten gesundheitlichen Gründen ihr Ausscheiden aus dem Vorstand erklärt hat und wünschte ihr im Namen des Aufsichtsrats viel Kraft für die Zeit der Genesung. Nikolai von Imhof, Vorstand der KlickOwn AG, berichtete über die verschiedenen Maßnahmen zur Entwicklung der heutigen Unternehmensgruppe seit Gründung von iFunded im Jahr 2015 über das erfolgte Reverse Takeover und die nun beschlossene Umfirmierung in die PlanetHome Investment AG. Es gelte nun die Synergien zu hebeln, welche sich insbesondere aus dem großen Netzwerk der PlanetHome Group ergeben. Kontakt Nikolai Freiherr von Imhof Vorstand (CEO) KlickOwn AG Uhlandstraße 175, 10719 Berlin T.: 030 555728550 E-Mail: nvi@planethome-invest.com

22.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de