DGAP-News: INSTANT GROUP AG: Handelsaufnahme und Neuausrichtung der VENTURIO SE

DGAP-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Börsengang

INSTANT GROUP AG: Handelsaufnahme und Neuausrichtung der VENTURIO SE



26.11.2021 / 14:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die auf zeitsparende Börseneinführungen und wachstumsorientierte Beteiligungen spezialisierte INSTANT GROUP AG (Börsen Berlin, München, Stuttgart, ISIN DE0005418404) hat über ihre als Kapitalmarktpartner tätige Tochtergesellschaft INSTANT IPO SE am 25.11.2021 die VENTURIO SE in den Freiverkehrshandel der Börse Düsseldorf eingeführt. Einbezogen wurden 250.000 Aktien. Der erste Kurs wurde mit 1 Euro festgestellt. Die VENTURIO SE wird künftig als Beteiligungsgesellschaft ausgerichtet werden. Die INSTANT GROUP wird die Gesellschaft auch weiterhin beratend begleiten und an der Entwicklung partizipieren.



Zur Geschäftstätigkeit der INSTANT GROUP AG:

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert für aufstrebende Unternehmen über ihre Listingsparte direkte, zeitsparende Börseneinführungen.

Innerhalb der Listingsparte organisiert die INSTANT IPO SE als Kapitalmarktpartner vielfältige Varianten von Börseneinführungen, u.a. Direktlistings, Börsenmantel- sowie SPAC-Transaktionen. Außerdem betreut die INSTANT IPO Emittenten bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten und begleitet diese bei der Umsetzung ihres Wachstums (z.B. Kapitalmaßnahmen, Segmentwechsel). Neben etablierten Unternehmen zählen auch Start-ups sowie Unternehmer mit innovativen sowie disruptiven Geschäftsmodellen zum Mandantenkreis der INSTANT-Unternehmensgruppe. Das Leistungsspektrum reicht vom traditionellen Börsengang (IPO) über Direktlistings (DPO) oder zeitsparende Börsenmanteltransaktionen (Reverse IPO, Reverse Takeover, RTO, SPAC) bis hin zu einem individuellen Security Token Offering (STO). Eine Übersicht zum gesamten Dienstleistungsspektrum der INSTANT-Unternehmensgruppe ist unter



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststraße 2-4

60329 Frankfurt am Main



Tel.: 089/54578552

E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group

ISIN: DE0005418404

WKN: 541840

