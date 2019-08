DGAP-News: Funkwerk AG hält nach Abschluss der Kapitalmassnahme 15,36 % an der euromicron AG

DGAP-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Funkwerk AG hält nach Abschluss der Kapitalmaßnahme 15,36 % an der euromicron AG



23.08.2019 / 10:00

PRESSEMITTEILUNG Funkwerk AG hält nach Abschluss der Kapitalmaßnahme 15,36 % an der euromicron AG

PRESSEMITTEILUNG Funkwerk AG hält nach Abschluss der Kapitalmaßnahme 15,36 % an der euromicron AG

Strategische Zusammenarbeit im Rahmen der Investorenvereinbarung geplant Kölleda, 23. August 2019 - Die Funkwerk AG hat im Rahmen der am 10. Juli 2019 geschlossenen Investorenvereinbarung insgesamt 1.543.256 Aktien an der euromicron AG, Frankfurt/Main, erworben, was einem Anteil von 15,36 % am Grundkapital der Gesellschaft entspricht. Die Ausgabe der neuen Aktien fand in Form von Barkapitalerhöhungen in zwei Tranchen statt, der Bezugspreis wurde bei 3,40 Euro je Aktie festgelegt. Im ersten Schritt übernahm die Funkwerk AG im Juli im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss der Aktionäre 717.639 Aktien. Die Zeichnung der zweiten Tranche erfolgte im August nach der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich: zum einen durch Ausübung von Bezugsrechten und zum anderen durch den Erwerb derjenigen Aktien, die von den bisherigen Aktionären nicht gezeichnet worden waren. Die Gesamtkosten der Transaktion für Funkwerk beliefen sich auf insgesamt rund 5,5 Mio. Euro und wurden aus dem Eigenkapital der Gesellschaft finanziert. In ihrer Funktion als strategischer Investor will die Funkwerk AG die künftige Ausrichtung der euromicron-Gruppe und die Weiterentwicklung der operativen Aktivitäten konstruktiv mitgestalten. Durch die Ausweitung der langfristig angelegten Zusammenarbeit sollen die jeweilige technologische Lösungskompetenz der Partner gestärkt, der Marktzugang erweitert und neue Geschäftsmodelle erschlossen werden. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Funkwerk AG

Kerstin Schreiber, Vorstand

Im Funkwerk 5

D-99625 Kölleda/Thüringen

Tel.: 03635 458 300

Fax: 03635 458 599

E-Mail: ir@funkwerk.com Medienkontakt:

Redaktionsbüro tik GmbH

Claudia Wieland

Tel.: 0911 9597871,

info@tik-online.de





