DGAP-News: First Graphene Limited beginnt mit Verkauf von PureGRAPH(R) - Formelle Lieferverträge werden abgeschlossen

First Graphene Limited (ASX: FGR) berichtet, dass das Unternehmen sein PureGRAPH(R)-Produkt ausgeliefert hat, nachdem es Anfang 2019 die formellen Zulassungen von NICNAS und REACH erhalten hatte.



Die wichtigsten Punkte:

- Nach den NICNAS- und REACH-Zulassungen wurde mit dem Verkauf von PureGRAPH(R)-Produkten begonnen.

- Der Verkauf an australische und europäische Kunden wurde abgeschlossen.

- newGen macht rege Fortschritte bei Feldversuchen mit ihrer ArmourGRAPH(TM) -Produktpalette. Eine Reihe weiterer formeller Lieferverträge ist in Verhandlung.

Das Produkt wurde von dem Betrieb in Henderson an Kunden in Irland, im Vereinigten Königreich und in Deutschland für Produktentwicklungsprogramme ausgeliefert.

In Australien avanciert newGen Group ihre Feldversuche mit Kunden in der Bergbauregion Pilbara in Western Australia.

Parallel zur Auslieferung der ersten Verkaufsmengen werden mit zwei Großkunden formelle langfristige Lieferverträge abgeschlossen.

Weitere Informationen werden bei Abschluss dieser Verträge bekannt gegeben.



Abbildungen in der originalen englischen Pressemitteilung zeigen: Baggerschaufelauskleidungen auf Graphenbasis werden in Pilbara, Western Australia, in Dienst gestellt.





Über First Graphene Ltd.

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich.



Produktpalette von PureGRAPH(TM)



Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

First Graphene Ltd.



Craig McGuckin

Managing Director

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

Tel. +61-417-863 187

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au



Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar



Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

