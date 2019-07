DGAP-News: FCR Immobilien AG: Umsatz im 1. Halbjahr 2019 mehr als verdoppelt

DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

FCR Immobilien AG: Umsatz im 1. Halbjahr 2019 mehr als verdoppelt



08.07.2019 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FCR Immobilien AG: Umsatz im 1. Halbjahr 2019 mehr als verdoppelt

(Anzeige) Passende neue Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Advanced Micro Devices Inc. / Micron Technology Inc. 48130352 49.00 % 12.00 % Amazon.com Inc. / Netflix Inc. / Walt Disney Co. 48130353 59.00 % 10.00 % Nike Inc. / Under Armour Inc. 48130424 49.00 % 8.20 % - EBITDA mit 11,2 Mio. Euro bereits deutlich über Gesamtjahr 2018 - FFO2 bei 6,6 Mio. Euro nach 1,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum - Immobilien im Wert von über 90 Mio. Euro stehen vor Ankauf - 5,25 %-Unternehmensanleihe weiter erfolgreich in der Privatplatzierung

München, 08.07.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) hat eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2019 verzeichnet. Der Umsatz und sämtliche Ergebniszahlen konnten nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen gemäß HGB-Rechnungslegung signifikant gesteigert werden. Vorläufige HJ-Zahlen 2019 (in Mio. Euro) 30.06.2019 30.06.2018 Vgl. Vorjahr Umsatz 29,5 14,6 + 102 % EBITDA 11,2 3,9 + 187 % EBIT 8,8 3,0 + 193 % EBT 6,0 1,5 + 300 % FFO2 6,6 1,9 + 247 % FFO2/share (in EUR) 1,50 0,47 + 219 % Der Umsatz lag im 1. Halbjahr 2019 bei 29,5 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von

102 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 14,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, vervielfachte sich um 187 Prozent auf 11,2 Mio. Euro nach 3,9 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2018. Damit lag das Halbjahres-EBITDA bereits deutlich über dem Wert des gesamten Jahres 2018 von 10,1 Mio. Euro. Das EBIT sprang auf 8,8 Mio. Euro nach 3,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, das Ergebnis vor Steuern, EBT, kletterte auf 6,0 Mio. Euro nach zuvor 1,5 Mio. Euro. Die FFO2 (Funds from Operations unter Hinzurechnung des bereinigten EBITDA aus dem Vertriebsbereich sowie unter Berücksichtigung der darauf entfallenden Steuern) stiegen um 247 Prozent auf 6,6 Mio. Euro nach 1,9 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2018. Insgesamt konnten bis heute bereits 15 Immobilien mit einem Gesamtvolumen von über

36 Mio. Euro angekauft werden. Gleichzeitig hat die FCR Immobilien AG 3 Objekte nach erfolgreicher Aufwertung durch ihr aktives Asset Management wieder veräußert. Der Marktwert des FCR-Immobilienportfolios lag Ende Juni 2019 bei über 260 Mio. Euro. Die vermietbare Gesamtfläche belief sich auf über 300.000 m². Aktuell befinden sich 19 weitere Objekte aus den Segmenten Handel, Hotel, Wohnen, Büro und Logistik mit einem Gesamtvolumen von über 90 Mio. Euro im Ankauf.



Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Wie erwartet hat sich das profitable Wachstum im 1. Halbjahr mit unveränderter Dynamik fortgesetzt. Wir können weiter günstig einkaufen und mit unserem erfahrenen Asset Management die Objekte entwickeln, so dass wir durch unsere Veräußerungen signifikante Wertzuwächse heben." Aktuell befindet sich die 5,25 %-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2TSB16 / WKN A2TSB1) der FCR Immobilien AG in der Privatplatzierung. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro bei einer Laufzeit von 5 Jahren und wird an der Börse Frankfurt gehandelt. Zudem haben Anleger die Möglichkeit, die Anleihe per Zeichnungsschein, der auf der Website der Gesellschaft zu hinterlegt ist, zu erwerben. Das Wertpapier wurde mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Neben treuhänderisch gehaltenen nachrangigen Grundschulden gehören u.a. ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines Kontrollwechsels sowie eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des Konzern- bzw. Bilanzgewinns dazu.



Über die FCR Immobilien AG



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 60 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 300.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA , Netto, ROSSMANN , OBI , REWE und ALDI . Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de

Twitter: @FCR_Immobilien

Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt



edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Telefon +49 69 9055 05 51

E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt



Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management FCR Immobilien AG

Bavariaring 24

D-80336 München Telefon +49 89 413 2496 11

Fax +49 89 413 2496 99

E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

08.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de