DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG: CashRapido 24 geht als erster Lizenznehmer mit der FF24-Loan-App an den Start.

DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Fast Finance24 Holding AG: CashRapido 24 geht als erster Lizenznehmer mit der FF24-Loan-App an den Start.



05.07.2019 / 12:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, den 01.07.2019 - Weniger als einen Monat, nachdem die erste Lizenz für die eigens für das Loan-Business von FF24 entwickelte Software vergeben wurde, geht der Finanzdienstleister CashRapido 24 mit der FF24-Loan-App online. (Anzeige) Passende neue Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Advanced Micro Devices Inc. / Micron Technology Inc. 48130352 49.00 % 12.00 % Amazon.com Inc. / Netflix Inc. / Walt Disney Co. 48130353 59.00 % 10.00 % Nike Inc. / Under Armour Inc. 48130424 49.00 % 8.20 % Alfredo Curbon Zapata, Geschäftsführer von CashRapido 24, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch von der benutzerfreundlichen und innovativen App profitieren können. Die Implementierung funktionierte absolut reibungslos, und das Interesse unserer Kunden ist bereits jetzt sehr groß." Auch Andreas Garke, CEO von FF24, zeigt sich glücklich über den Launch: "Wir sind sehr zufrieden damit, wie schnell und einwandfrei die Abläufe von der Vergabe der Lizenzen bis zum offiziellen Launch der Software ineinandergreifen. Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins stimmt uns zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft weitere Lizenzprojekte erfolgreich durchführen werden."



Über Fast Finance24

Die Fast Finance24 Holding AG ist ein internationaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen. Das Unternehmen ist aus der 2011 in London gegründeten Fast Finance24 LTD hervorgegangen und auf die Vergabe von Mikrokrediten sowie auf Rent-to-Own-Modelle als flexible und unbürokratische Alternative zu traditionellen Banken spezialisiert. Fast Finance24 bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung sämtlicher Kundenanfragen ermöglichen und in Verbindung mit einem sicherheitsorientierten Genehmigungsverfahren für niedrigste Verlustraten sorgen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, es existieren zusätzliche Niederlassungen in Spanien und Malta.

Kontakt:

Fast Finance24 Holding AG

1st floor

An der Welle 4

60322 Frankfurt am Main

T. +49 (0)30 - 7262 1234-4

F. +49 (0)30 - 7262 1234-1

E-Mail: ir@ff24.com

www.fastfinance24.com/de/

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Haus der Wirtschaft

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

T: +49 (040) 63785410

F: +49 (040) 63786523

E-Mail: ir@ubj.de

www.ubj.de



05.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de