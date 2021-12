DGAP-News: EXASOL AG : Exasol positioniert sich in Gartners(R) Magic Quadrant(TM) for Cloud Database Management Systems 2021

DGAP-News: Exasol AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EXASOL AG : Exasol positioniert sich in Gartners(R) Magic Quadrant(TM) for Cloud Database Management Systems 2021



21.12.2021

Exasol positioniert sich in Gartners(R) Magic Quadrant(TM) for Cloud Database Management Systems 2021 Bewertung basiert auf der Umsetzungsfähigkeit und der ganzheitlichen Unternehmensvision Nürnberg, 21. Dezember 2021 - Exasol, die High-Performance Analytics-Datenbank, wurde als "Niche Player" im "Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems (DBMS)" 2021 positioniert[1]. "Wir sehen unsere Positionierung im Magic Quadrant-Report von Gartner als Bestätigung unserer Mission: Wir wollen die Analytics-Plattform sein, der die ambitioniertesten Unternehmen der Welt vertrauen", so Mathias Golombek, CTO von Exasol. "In einem zunehmend datengesteuerten Umfeld sind und bleiben wir vollständig auf unsere Kunden fokussiert. Wir sind davon überzeugt, dass diese Anerkennung unsere einzigartige Position widerspiegelt. Wir stellen unseren Kunden eine Plattform zur Verfügung, mit der sie den Zugang zu außergewöhnlich schnellen Datenanalysen erhalten und so fundiertere Entscheidungen treffen können. Dadurch sind sie in der Lage, die gesamte Leistung ihres Unternehmens zu optimieren." Exasol ist ein Neuzugang in diesem Magic Quadrant Bericht. Insgesamt wurden 20 Anbieter in den zwei Kategorien "Ganzheitlichkeit der Vision" und "Umsetzungsfähigkeit" bewertet. Die Achse "Umsetzungsfähigkeit" im Gartner Magic Quadrant umfasst die Kriterien: Produkt oder Dienstleistung, Gesamtwirtschaftlichkeit, Vertriebsausführung/Preisgestaltung, Marktreaktion, Marketingausführung, Kundenerfahrung und Betrieb. Auf der Achse "Ganzheitlichkeit der Vision" befinden sich die Merkmale: Marktverständnis, Marketingstrategie, Vertriebsstrategie, Angebots- (Produkt-) Strategie, Geschäftsmodell, Branchenstrategie, Innovation und geografische Strategie. Gleichzeitig hat Exasol in den "Gartner Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Analytics Use Cases"[2] beim Anwendungsfall "Logical Data Warehouse" die Produktnote 3,43 von 5 erhalten; beim Anwendungsfall "Operational Intelligence" erreichte das Unternehmen den Score 3,45 von 5. Das Unternehmen wurde im Bericht 2021 als einer von 18 Anbietern für analytische Anwendungen anerkannt[2]. "Exasol hat eine aufregende Reise hinter sich: die Entwicklung von einem sehr erfolgreichen kleinen Unternehmen hin zu einem Unternehmen mit großen Wachstumsambitionen. Auf unsere Auszeichnungen sind wir sehr stolz. Um die vor uns liegenden Chancen zu nutzen, verstärken wir derzeit die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern und werden so unsere Produkte und Dienstleistungen für die Kunden weiter verbessern", sagte Helena Schwenk, VP der Data & Analytics-Abteilung bei Exasol. Gartner Haftungsausschluss

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keinen der in unseren Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Exasol Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit auf die Analytics-Datenbank von Exasol - denn diese ist die schnellste der Welt. Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes Ziel, den Kunden flexible, skalierbare und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der Cloud oder On-Premises gespeichert sind. Exasol - accelerating insights from the world's data. Erfahren Sie mehr unter www.exasol.com/de und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter

Exasol AG

Marija Perisic

PR Manager in DACH

E-Mail: marija.perisic@exasol.com Pressekontakt: Agentur Maisberger

Sabine Tritschler / Carla Jung

Tel.: 089/4195 99-72/ -36

E-Mail: exasol@maisberger.com



