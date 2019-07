DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Bohrungen auf Withnell grenzen weiterhin hochgradige Golderzgänge ab

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet neue RC- und Kernbohrergebnisse aus der Goldlagerstätte Withnell. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des 1,4 Mio. Unzen umfassenden Goldprojekts Pilbara. Das Goldprojekt Pilbara liegt in der Nähe von Port Hedland in der Region Pilbara des australischen Bundesstaates Western Australia. (Siehe Pressemitteilung "Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018", 3. Oktober 2018).



- Hochgradige abtauchende Erzfälle (>10 g*m Au) wurden innerhalb verschiedener Erzgänge in relativ geringen Tiefen abgegrenzt. Die Vererzung bleibt zur Tiefe und in Streichrichtung offen.



- Main Lode (Lode 1; Erzgang 1) zeigt über eine Streichlänge von 1,2 km eine durchgehend vererzte Struktur und bleibt offen.



- Entdeckung mehrerer neuer subparalleler Erzgänge aufgrund der zunehmenden Bohrlochdichte.



- Die Ergebnisse werden in eine neue Ressourcenaktualisierung aufgenommen, die in diesem Monat erwartet wird.



- Signifikante Ergebnisse in der Tiefe schließen ein:

Lode 1



5,19 m mit 4,39 g/t Au ab 250,14 m Tiefe in NDD125B

8,7 m mit 2,91 g/t Au ab 434 m Tiefe in NDD139

3 m mit 39,21 g/t Au ab 169 m Tiefe in NRC112 (1 m resplits*); Einschl. 2 m mit 57,95 g/t Au ab 169 m

2 m mit 14,6 g/t Au ab 189 m in NRC114 (1 m resplits*); Einschl. 1 m 27,5 g/t Au ab 190 m Tiefe



Lode 4



6 m mit 4,03 g/t Au ab 100 m Tiefe in NRC102 (1 m resplits*)

4 m mit 6 g/t Au ab 163 m Tiefe in NRC103 (1 m resplits*); Einschl. 1 m mit 15,4 g/t Au ab 166 m Tiefe

1 m mit 23,7 g/t Au ab 139 m Tiefe in NRC104 (1 m resplits*)



Weitere



4 m mit 5,11 g/t Au ab 215 m Tiefe in NRC104 (1 m resplits*)

8 m mit 2,89 g/t Au ab 237 m Tiefe in NRC104 (1 m resplits*)

0,56 m mit 49,8 g/t Au ab 275,67 m Tiefe in NDD134

(1 m resplits*) = 1 m lange neu aufbereitete Bohrabschnitte







Andy Beckwith, technischer Direktor, sagte:

"Withnell ist ein großes 6 km langes Brownfields-Goldsystem mit einer Reihe von in geringer Tiefe liegenden Lagerstätten, die bereits entlang dieses Trends entdeckt wurden. Tiefere Bohrungen unterhalb der bestehenden flachen Tagebaugrube Withnell Main zeigen, dass sich die Vererzung über 1,2 km Streichlänge erstreckt und sich bis unter 400 m Tiefe fortsetzt. Die in geringer Tiefe liegenden Ressourcen bei Camel, Roe und Dromedary entlang der 6 km langen Withnell-Scherzone weisen ähnliche abtauchende Erzfälle auf. Im Gegensatz zur Withnell Main Zone gibt es unter diesen Lagerstätten nur sehr wenige Bohrungen bis in Tiefen von unter 100 m!

In den nächsten zwölf Monaten werden wir unter dem Withnell-Tagebau und unter den anderen Lagerstätten über eine Streichlänge von 6 km weiter auf hochgradige abtauchende Erzfälle testen."







Withnell ist zurzeit die größte Lagerstätte (6,37 Mio. Tonnen mit 1,8 g/t für 377.300 Unzen) innerhalb des Projektgebietes und liegt auf der Withnell-Scherzone (vormals die Mallina-Scherzone). Eine in geringer Tiefe liegende oxidische Ressource wurde von früheren Betreibern bis in 45 m Tiefe abgebaut. In der Scoping-Studie von De Grey aus dem Jahr 2017 wurde ein Tagebau bis in eine Tiefe von ungefähr 120 m vorgeschlagen. De Grey setzt die Erweiterung der Ressource in die Tiefe fort und zielt auf die höhergradigen abtauchenden Erzfälle unter der in geringerer Tiefe liegenden Vererzung der Tagebaugrube. Weiteres Potenzial kommt in Streichrichtung vor einschließlich des bekannten 6 km langen vererzten Trends, der die Lagerstätten Camel, Roe und Dromedary beherbergt. Die verbleibenden 60 km der Withnell-Scherzone bleiben in östlicher und westlicher Richtung im Wesentlichen ungeprüft. Nur sehr begrenzte Bohrungen überprüften das Gestein unter der dünnen Sandüberdeckung.



Die folgenden in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrergebnisse decken ein im Jahr 2019 laufendes RC- und Kernbohrprogramm ab, das auf die hochgradigen Erzgänge unter der geplanten Tagebaugrube Withnell zielt. Die Goldvererzung kommt in Form mehrerer vertikaler Erzgänge (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung) in Vergesellschaftung mit Quarz-Sulfid (Pyrit)-Gangbildungen und Alteration vor. Die Ergebnisse bauen weiterhin auf früheren Bohrungen auf und heben mehrere Erzgänge mit einer Reihe hochgradiger abtauchender Erzfälle hervor, die zur Tiefe offenbleiben. Mehrere signifikante, aber isolierte Abschnitte (wie z. B. 4 m mit 5,11 g/t Au in NRC104 und 0,56 m mit 49,8 g/t Au in NDD134 können sich in nachfolgenden Bohrungen zu zusätzlichen Erzgängen entwickeln.



Die Ergebnisse decken 11 RC-Bohrungen ab, die zuvor als 4 m-Sammelproben berichtet und jetzt mit Probenintervallen von 1 m neu veröffentlicht wurden, sowie neue Ergebnisse aus 8 Kernbohrungen. Die tieferen Bohrungen zielten überwiegend auf Lode 1 und Lode 4 (Abbildung 2) und Tabelle 2 in der originalen englischen Pressemitteilung enthält eine Zusammenfassung der neuen Abschnitte nach Lode (Erzgang).



Alle Bohrergebnisse repräsentieren eine Goldvererzung, die unterhalb des geplanten Tagebaus der Scoping-Studie aus dem Jahr 2017 liegen würde, und werden in ein erstes untertägiges Ressourcenmodell von Withnell aufgenommen, das voraussichtlich im Laufe des Quartals abgeschlossen wird.



Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.





Abbildung 1 darin zeigt: Withnell - Draufsicht mit geplantem Tagebau und interpretierten untertägigen Erzgängen.



Abbildung 2 zeigt: Withnell - West Lode 1, Längsschnitt mit neuen Bohrungsabschnitten und 1,2 km langer Scherzone. Vererzung bleibt zur Tiefe offen.



Abbildung 3 zeigt: Withnell - Lode 4, Längsschnitt mit neuen aufbereiteten 1 m langen Bohrabschnitten. Vererzung bleibt zur Tiefe offen.





Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Bohrlochinformationen.



Tabelle 2 zeigt: Signifikante Bohrabschnitte (>2 gxm).



Competent Persons Statement



Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.





