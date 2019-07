DGAP-News: creditshelf auf starkem Wachstumskurs

DGAP-News: Creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

creditshelf auf starkem Wachstumskurs



04.07.2019 / 07:29

creditshelf auf starkem Wachstumskurs Frankfurt am Main, 04. Juli 2019 - Die creditshelf Aktiengesellschaft, Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, konnte das arrangierte Kreditvolumen im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut mehr als verdoppeln. Die positive Entwicklung des Kreditgeschäfts im ersten Halbjahr 2019 zeigen die folgenden Zahlen:

Highlights ​Das Volumen der arrangierten Kredite belief sich im ersten Halbjahr 2019 auf 35,8 Mio. EUR und lag damit 132 % über dem Vergleichszeitraum (H1 2018: 15,4 Mio. EUR).

Der Juni 2019 war mit 12,2 Mio. EUR arrangiertem Kreditvolumen stärkster Monat der creditshelf Unternehmensgeschichte.

Die Pipeline zum Start der zweiten Jahreshälfte ist gut gefüllt.

Als zuverlässiger Finanzierungspartner des Deutschen Mittelstands konnte creditshelf seit Start im Jahr 2015 mehr als 138,1 Mio. EUR an Krediten arrangieren.

Das Volumen der angefragten Kredite lag mit 606,8 Mio. EUR 20 % über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2018 (H1 2018: 507,3 Mio. EUR).

Die durchschnittliche Ticketgröße lag im ersten Halbjahr 2019 bei 731 Tausend EUR (H1 2018: 530 Tausend EUR).

Die durchschnittliche Kreditlaufzeit ist im ersten Halbjahr 2019 auf 26,8 Monate (H1 2018: 18,2 Monate) angestiegen.

Das Volumen der ausstehenden Kredite lag zum 30. Juni 2019 bei 61,3 Mio. EUR.

Dr. Tim Thabe, Vorstandsvorsitzender von creditshelf, kommentiert: "Bei creditshelf stehen im ersten Halbjahr 2019 unverändert alle Zeichen auf Wachstum. Wir konnten das Volumen der arrangierten Kredite im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut mehr als verdoppeln und starten mit einer gut gefüllten Pipeline in die zweite Jahreshälfte. Durch die Kooperationen mit der Commerzbank und finleap ist es uns gelungen, wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen." Den vollständigen Zwischenbericht des ersten Halbjahres 2019 wird creditshelf am 19. September 2019 veröffentlichen.

Alternative Leistungskennzahlen im Überblick H1 2019 H1 2018 +/- Volumen angefragter Kredite (in Mio. EUR) 606,8 507,3 +20 % Volumen arrangierter Kredite (in Mio. EUR) 35,8 15,4 +132 % Anzahl arrangierter Kredite 49 29 +69 % Durchschnittliche Ticketgröße (in Tausend EUR) 731 530 +38 % Durchschnittliche Laufzeit

(in Monaten) 26,8 18,2 +47 % Durchschnittliche Verzinsung (in %, volumengewichtet) 8,2 10,11 -19 % 1 Im Wesentlichen getrieben durch zwei Kredite in Q1 2018, deren Kupon bei 13 % bzw. 14 % lag. Zum Vergleich: Der volumengewichtete Durchschnitt im Geschäftsjahr 2018 lag bei 8,54 %.



Weitere Informationen:

creditshelf Aktiengesellschaft

Birgit Hass

Leiterin Marketing und Kommunikation

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 348 77 24-13

birgit.hass@creditshelf.com

www.creditshelf.com



Presse und Public Relations:

Thöring & Stuhr

Partnerschaft für Kommunikationsberatung

Arne Stuhr

Managing Director

Mittelweg 142

20148 Hamburg

Tel: +49 (40) 207 6969 83

Mobil: +49 (177) 3055 194

arne.stuhr@corpnewsmedia.de

Investor Relations:

creditshelf Aktiengesellschaft

Fabian Brügmann

CFO

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 348 772 427

ir@creditshelf.com

www.creditshelf.com



cometis AG

Maximilian Franz

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Tel: +49 (611) 20 58 55 22

franz@cometis.de

www.cometis.de Über creditshelf - www.creditshelf.com creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. Tägliche News von creditshelf auf

Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/

Twitter https://twitter.com/creditshelf

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und

Xing https://www.xing.com/companies/creditshelfag

