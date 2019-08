DGAP-News: Carl Zeiss Meditec setzt starkes Wachstum nach neun Monaten 2018/19 fort

DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Carl Zeiss Meditec setzt starkes Wachstum nach neun Monaten 2018/19 fort



09.08.2019 / 07:00

Carl Zeiss Meditec setzt starkes Wachstum nach neun Monaten 2018/19 fort

Ausblick für Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2018/19 konkretisiert JENA, 9. August 2019 In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 erzielte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 1.027,6 Mio. EUR und legte damit um 10,9% (währungsbereinigt: +8,9%) im Vergleich zur Vorjahresperiode zu (Vj. 926,3 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 184,2 Mio. EUR deutlich an (Vj. 134,8 Mio. EUR). Die EBIT-Marge legte zu und lag bei 17,9% (Vj. 14,6%). "Zu dem sehr erfreulichen Umsatz- und Ergebnisanstieg haben alle Geschäftsbereiche wertvolle Beiträge geliefert. Erneut wuchsen dabei die Umsätze mit Verbrauchsmaterialien für die Augenchirurgie am stärksten", sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG.

Ophthalmologie und Mikrochirurgie legen weiter zu Die strategische Geschäftseinheit (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices steigerte den Umsatz nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 um 12,0 Prozent (wechselkursbereinigt: +10,1 Prozent) auf 762,7 Millionen Euro gegenüber 681,0 Millionen Euro nach neun Monaten 2017/18. Zu der Umsatzentwicklung trugen insbesondere die ungebrochen hohe Nachfrage nach Lasersystemen zur Sehschärfekorrektur wie auch nach Geräten und Verbrauchsmaterialien für die Kataraktchirurgie bei. Der Umsatz der SBU Microsurgery erhöhte sich um 8,0 Prozent (wechselkursbereinigt: +5,7 Prozent) auf 264,9 Millionen Euro gegenüber 245,2 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Umsätze mit Visualisierungssystemen für Neurochirurgen zur Behandlung von Tumoren und Gefäßerkrankungen entwickelten sich weiterhin erfreulich.

Solides Wachstum in EMEA und APAC Der Umsatz in der Region EMEA wuchs nach neun Monaten 2018/19 um 9,3 Prozent (wechselkursbereinigt: +10,0 Prozent) auf 308,2 Millionen Euro (Vj. 282,0 Millionen Euro). Sowohl Deutschland, Frankreich als auch Großbritannien erzielten dabei gute Umsatzsteigerungen. In der Region Americas lag der Umsatz bei 292,5 Millionen Euro und somit währungsbereinigt nur etwa auf dem Niveau des Vorjahres (Vj. 279,3 Millionen Euro; entspricht +4,7 Prozent bzw. wechselkursbereinigt -0,3 Prozent). Die Entwicklung ist vornehmlich vor dem Hintergrund einer starken Vorjahresperiode zu sehen, die stark von Neuprodukteinführungen profitiert hatte. Die Region APAC erzielte erneut mit 17,0 Prozent Zuwachs (wechselkursbereinigt +15,4 Prozent) auf 426,9 Millionen Euro (Vj. 364,9 Millionen Euro) die höchste Wachstumsrate. Die größten Beiträge kamen dabei erneut aus China und Südkorea. Auch Japan entwickelte sich positiv. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutlich an und erreichte 184,2 Millionen Euro (Vj. 134,8 Millionen Euro). Dieser Anstieg ist primär einer positiven Entwicklung des Produktmix mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze zuzuschreiben. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 14,6 Prozent auf 17,9 Prozent. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Anstieg auf 18,2 Prozent (Vj. 14,8 Prozent). Der Gewinn pro Aktie erhöhte sich auf 1,22 EUR von 0,92 EUR im Vorjahr. Aufgrund der positiven Entwicklung konkretisiert Carl Zeiss Meditec den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz am oberen Rand oder leicht oberhalb der Bandbreite von 1.350 Millionen Euro bis 1.420 Millionen Euro. Die EBIT-Marge dürfte den im April 2019 gesetzten Korridor von 15,0 bis 17,5 Prozent im laufenden Jahr übertreffen. Dr. Ludwin Monz ergänzt: "Unser wichtigstes Ziel ist der Ausbau unserer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Wie schon bei Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse kommuniziert, werden wir die derzeit gute Ertragslage auch zu einer Beschleunigung der Investitionen in Forschung und Entwicklung nutzen. Dies betrifft insbesondere den Bereich digitaler Lösungen für die Augenchirurgie, in dem wir unseren Innovationsvorsprung weiter ausbauen wollen. Eine genaue Prognose für die Entwicklung der EBIT-Marge über das laufende Jahr hinaus werden wir dabei im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftsjahresergebnisse 2018/19 aufstellen. Aus heutiger Sicht erwarten wir jedoch angesichts der geplanten strategischen Investitionen keine nachhaltige Steigerung der EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2019/20."

Umsatz nach strategischen Geschäftseinheiten Angaben in Mio. Euro 9 Monate 2018/19 9 Monate 2017/18 Veränderung zum Vorjahr Veränderung zum Vorjahr (währungsbereinigt) Ophthalmic Devices 762,7 681,0 +12,0% +10,1% Microsurgery 264,9 245,2 +8,0% +5,7% Gesamtkonzern 1.027,6 926,3 +10,9% +8,9% Umsatz nach Regionen Angaben in Mio. Euro 9 Monate 2018/19 9 Monate 2017/18 Veränderung zum Vorjahr Veränderung zum Vorjahr (währungsbereinigt) EMEA 308,2 282,0 +9,3% +10,0% Americas 292,5 279,3 +4,7% -0,3% APAC 426,9 364,9 +17,0% +15,4% Gesamtkonzern 1.027,6 926,3 +10,9% +8,9% Ansprechpartner für Investoren und Presse

Sebastian Frericks

Director Investor Relations, Carl Zeiss Meditec AG

Tel. 03641 220-116

E-Mail: investors.meditec@zeiss.com



