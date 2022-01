DGAP-News: Abivax Finanzkalender 2022

DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Sonstiges

Abivax Finanzkalender 2022

PARIS, Frankreich, 25. Januar 2022 - 18:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen und Krebs modulieren, gibt heute seinen Finanzkalender für das Geschäftsjahr 2022 bekannt.

Mittwoch, 16. März 2022

Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021



Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2021



Jahreshauptversammlung



Veröffentlichung der Finanzzahlen zum 30. Juni 2022



Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022

*****

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die die physiologischen Entzündungsprozesse und immunologische Reaktionen zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen und Krebs modulieren. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: ABX464 zur Behandlung schwerer chronisch entzündlicher Erkrankungen und ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_.



