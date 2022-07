DGAP-DD: The Social Chain AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.07.2022 / 20:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Schneider





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Position: Vorstand





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

The Social Chain AG

b) LEI

529900ZARRZWUT1YO213

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



Beschreibung: Aktienoption mit (bedingtem) Bezugsrecht auf Aktien





b) Art des Geschäfts

Annahme der Gewährung von 60.000 Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2022 der The Social Chain AG fur Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie fur Mitglieder der Geschäftsfuhrungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen (Social Chain Aktienoptionsplan 2022)(Hauptversammlung vom 8. Juni 2022 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7). Die Ausubbarkeit der Aktienoptionen hängt insbesondere von der Erfolgszielerreichung und dem Ablauf der vierjährigen Wartefrist ab. Der Ausubungspreis der jeweiligen Aktienoption entspricht dem volumengewichteten Durchschnitt des Aktienkurses der The Social Chain AG während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Ausgabetag, mindestens dem auf eine Aktie der The Social Chain AG entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft.



Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



nicht bezifferbar nicht bezifferbar





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



nicht bezifferbar nicht bezifferbar





e) Datum des Geschäfts

06.07.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Außerhalb eines Handelsplatzes





