DGAP-DD: SYNLAB AG deutsch

Übertragung einer indirekten Beteiligung von 11.274 Aktien an der SYNLAB AG von der Ephios Warehouse GmbH & Co. KG an die Dr. Wimmer Verwaltungs GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit der Liquidation der Ephios Warehouse GmbH & Co. KG.



Es wurden keine Aktien erworben / verkauft.