DGAP-DD: MBB SE deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.09.2022 / 21:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Christof Nachname(n): Nesemeier Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE000A0ETBQ4





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



97.20 EUR 583.20 EUR



97.20 EUR 486.00 EUR



97.20 EUR 972.00 EUR



97.20 EUR 1360.80 EUR



97.20 EUR 1166.40 EUR



97.20 EUR 4860.00 EUR



97.20 EUR 291.60 EUR



97.40 EUR 974.00 EUR



97.40 EUR 1461.00 EUR



97.40 EUR 2045.40 EUR



97.40 EUR 5064.80 EUR



97.40 EUR 2142.80 EUR



97.40 EUR 1071.40 EUR



97.40 EUR 292.20 EUR



97.40 EUR 1461.00 EUR



97.40 EUR 1266.20 EUR



97.40 EUR 681.80 EUR



97.40 EUR 487.00 EUR



97.40 EUR 876.60 EUR



97.40 EUR 1655.80 EUR



97.50 EUR 3997.50 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4875.00 EUR



97.50 EUR 4485.00 EUR



97.50 EUR 11017.50 EUR



97.90 EUR 1860.10 EUR



97.90 EUR 1860.10 EUR



97.90 EUR 1468.50 EUR



97.90 EUR 9790.00 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



97.5077 EUR 141678.7000 EUR





e) Datum des Geschäfts

01.09.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: Xetra MIC: XETR





a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Zur Rose Group AG 120866086 49.00 % 20.00 % Logitech / Temenos AG 120866087 59.00 % 16.00 % Alphabet Inc. (A) / Infineon Technologies AG / Microsoft Corp. 120866088 55.00 % 14.00 % 06.09.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de