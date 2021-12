DGAP-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.12.2021 / 10:35

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IVU Traffic Technologies AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - 3. Zwischenmeldung Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % BioNTech SE / Moderna Inc. 113137214 55.00 % 20.00 % AMS AG / Logitech 113137215 58.00 % 10.00 % Apple / Facebook / Alphabet (A) 113137216 55.00 % 9.00 % Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 20.12.2021 bis einschließlich 23.12.2021 insgesamt 12.832 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,2904 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 10.12.2021 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde. Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft: Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 20.12.2021 3.992 20,0101 21.12.2021 4.000 20,0900 22.12.2021 4.000 20,1473 23.12.2021 840 20,9143 Summe 12.832 20,2904 1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.12.2021 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 38.269 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 10.12.2021 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel). Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar. Berlin, 27. Dezember 2021

Der Vorstand

27.12.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de