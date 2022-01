DGAP-AFR: UniCredit Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss § 114, 115, 117 WpHG

GO

eMobilität in Gefahr – Rohstoffmangel! | BX Swiss TV

Wie steht es aktuell um die Rohstoffe an den Börsen? Vor allem bei den Basismetallen sind seit 2021 die Kurse eher seitwärts verlaufen. Warum sich die Metalle so entwickelt haben, erklärt Jochen Staiger, Gründer und CEO der Swiss Resource Capital AG und Chief Editor von Commodity-TV & Rohstoff TV im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss. Ausserdem zeigt Jochen Staiger, welchen Einfluss die Lagerbestände der Rohstoffe in Zukunft haben könnten.

Jochen Staiger: eMobilität in Gefahr – Rohstoffmangel! | BX Swiss TV