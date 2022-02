DGAP-Adhoc: Xlife Sciences AG: Aktien von Xlife Sciences nehmen Handel an der SIX Swiss Exchange auf

DGAP-Ad-hoc: Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang

Xlife Sciences AG: Aktien von Xlife Sciences nehmen Handel an der SIX Swiss Exchange auf



11.02.2022 / 07:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

Zürich, 11. Februar 2022, 7 Uhr

Aktien von Xlife Sciences nehmen Handel an der SIX Swiss Exchange auf

- Ab heute um 15:00 Uhr werden die Aktien von Xlife Sciences AG an der SIX Swiss Exchange gehandelt - als erstes Unternehmen im neuen «Sparks»-Segment.

- Der Referenzkurs beträgt CHF 44.71 und entspricht dem Schlusskurs von EUR 42.20, der gestern bei Handelsschluss an der Börse in München erzielt wurde.

- Das Aktienkapital umfasst 5'199'123 Aktien mit einem Nominalwert von CHF 1.00 pro Aktie, die heute in den Handel kommen. Der Anteil der frei handelbaren Aktien beträgt ungefähr 45%.



Die Aktien von Xlife Sciences AG werden ab heute, 11. Februar 2022, an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die insgesamt 5'199'123 Aktien des Unternehmens sind neu unter dem Börsenkürzel «XLS» am Aktienhandels-Segment «Sparks» der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Referenzkurs wurde mit CHF 44.71 pro Aktie bestimmt. Dieser entspricht dem Schlusskurs von EUR 42.20, der gestern, 10. Februar 2022 an der Börse in München erzielt wurde, wo Xlife Sciences bisher eine Handelszulassung hatte (Freiverkehr im Segment m:access) zum gestrigen Umrechnungskurs von EUR 1 = CHF 1.0595. Der Handel an der Börse in München wurde nun aus regulatorischen Gründen beendet. Zum Referenzkurs weist Xlife Sciences vor Eröffnung des ersten Handelstages eine Marktkapitalisierung von CHF 232.5 Mio. auf. Es wird erwartet, dass Xlife Sciences am 14. Februar 2022 in die folgenden Indizes aufgenommen wird: SPI Family, SXI Life Sciences, SXI Bio & Medtech.

Dr. Bernhard Scholz, VR-Präsident von Xlife Sciences, kommentiert: «Wir blicken auf zwei erfolgreiche Jahre Kotierung an der Börse in München zurück. Wir freuen uns, die nächsten Entwicklungsschritte von Xlife Sciences als in der Schweiz kotierte Gesellschaft in Angriff zu nehmen.»

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, ergänzt: «Wir bedanken uns bei der Börse in München für die gute Zusammenarbeit. Durch den Wechsel an einen regulierten Börsenplatz machen wir Xlife Sciences langfristig orientierten, institutionellen Anlegerinnen und Anlegern besser zugänglich.»

Finanzkalender 2022

25. April 2022 Geschäftsbericht 2021

20. Juni 2022 Generalversammlung 2022

28. September 2022 Halbjahresbericht 2022

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Kontakt:

Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch

Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch



Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

