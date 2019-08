DGAP-Adhoc: windeln.de SE: Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2019 zur Abstimmung über Kapitalmassnahmen

DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme

windeln.de SE: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2019 zur Abstimmung über Kapitalmaßnahmen



Das Unternehmen windeln.de SE ("windeln.de" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen haben, für den 27. September 2019 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um eine ordentliche Kapitalherabsetzung im Wege eines umgekehrten Aktiensplits im Verhältnis 2 : 1 für die Aktien der Gesellschaft zu beschließen und die Gesellschaft so in die Lage zu versetzen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Darüber hinaus werden die Verwaltungsorgane der Hauptversammlung vorschlagen, eine Kapitalerhöhung des bestehenden Grundkapitals gegen Bareinlage unter Gewährung von Bezugsrechten für die Aktionäre um bis zu 10.000.000,00 Euro durchzuführen. Die Zeichnungsfrist soll zeitnah nach Eintragung der vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung in das Handelsregister beginnen. Details zu dem konkret angestrebten Volumen der Barkapitalerhöhung und dem Bezugsverhältnis werden ebenfalls zu Beginn der Zeichnungsfrist mitgeteilt. Zudem soll das bisher bestehende Genehmigte Kapital 2018 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital im Volumen von bis zu 6.000.000,00 Euro zur einmaligen oder mehrmaligen Erhöhung des Grundkapitals gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen geschaffen werden (Genehmigtes Kapital 2019). Ziel dieser Maßnahmen ist die Finanzierung der Wachstumsstrategie in China, die Schaffung von strategischer Flexibilität für mögliche kapitalunterlegte Kooperationen mit chinesischen Unternehmen und die Stärkung der Liquidität. Die vollständige Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung von windeln.de einschließlich der Tagesordnung wird voraussichtlich am 21. August 2019 im Bundesanzeiger sowie auf der Webseite des Konzerns (corporate.windeln.de) veröffentlicht.

