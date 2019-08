DGAP-Adhoc: VAPIANO SE: Amtsniederlegung von CEO Cornelius Everke

DGAP-Ad-hoc: Vapiano SE / Schlagwort(e): Personalie

VAPIANO SE: Amtsniederlegung von CEO Cornelius Everke



18.08.2019

Vapiano SE: Amtsniederlegung von CEO Cornelius Everke Köln, 18. August 2019 - Der Vorstandsvorsitzende der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9), Herr Cornelius Everke, hat den Aufsichtsrat heute darüber informiert, dass er beabsichtigt, sein Amt als Mitglied des Vorstands aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 31. August 2019 niederzulegen und den Anstellungsvertrag einvernehmlich zu beenden. Um in der aktuellen Situation Kontinuität in der Unternehmensleitung zu gewährleisten, beabsichtigt der Aufsichtsrat, die Aufsichtsratsvorsitzende Frau Vanessa Hall für den Fall ihrer Wiederbestellung in den Aufsichtsrat auf der diesjährigen Hauptversammlung vorübergehend als Mitglied und Vorsitzende in den Vorstand zu entsenden. Vanessa Hall hat sich bereiterklärt, das Unternehmen bis mindestens Ende April 2020 zu führen. Der Aufsichtsrat wird darüber hinaus unverzüglich einen strukturierten Prozess zur langfristigen Neubesetzung der Position des Vorstandsvorsitzenden einleiten. Darüber hinaus soll auch auf der Position des Finanzvorstands für Kontinuität gesorgt werden. Der Aufsichtsrat beabsichtigt daher in der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am kommenden Dienstag, die Bestellung und den Anstellungsvertrag von Herrn Lutz Scharpe als CFO für weitere drei Jahre bis Juni 2023 zu verlängern.

