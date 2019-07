DGAP-Adhoc: ?Scout24 AG beschliesst Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro

DGAP-Ad-hoc: Scout24 AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

​Scout24 AG beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro



19.07.2019 / 08:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Scout24 AG beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien im

Volumen von bis zu 300 Millionen Euro



München, 19. Juli 2019 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Scout24 AG beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von insgesamt bis zu 300 Millionen Euro, was ausgehend vom derzeitigen Börsenkurs circa 6,0 % des Grundkapitals entspricht, durchzuführen. Das Programm soll am 2. September 2019 starten und in den folgenden zwölf Monaten abgeschlossen sein.

Die Scout24 AG macht damit von der durch die ordentliche Hauptversammlung 2017 erteilten Ermächtigung Gebrauch.

Weitere Einzelheiten werden im Verlauf des August 2019 vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht werden. Die Scout24 AG behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit einzustellen.

Der Vorstand

Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations

Britta Schmidt

Vice President Investor Relations & Controlling

Tel.: +49 89 44456 3278

E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für die Presse

Theresa Krohn

Teamlead Corporate Communications

Tel.: +49 30 24301 1422

E-Mail: mediarelations@scout24.com