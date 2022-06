DGAP-Adhoc: PlanetHome Investment AG: Vorstandsvorsitzender gibt Amt an Nachfolger ab

DGAP-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag

PlanetHome Investment AG: Vorstandsvorsitzender gibt Amt an Nachfolger ab



04.06.2022 / 18:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 4. Juni 2022 - im Rahmen einer geregelten Nachfolge stellt Herr Nikolai von Imhof, der Vorstandsvorsitzende der PlanetHome Investment AG, sein Amt für Herrn Oliver Rolle etwas früher als geplant zur Verfügung und scheidet zum 31. August 2022 aus dem Vorstand aus.



Der Aufsichtsrat hat heute einem Aufhebungsvertrag auf den eigenen Wunsch des Herrn von Imhof zugestimmt, nachdem Herr von Imhof mitgeteilt hatte, dass er seinen bis zum 31. Dezember 2022 laufenden Vertrag darüber hinaus nicht mehr verlängern wird.



Nach gelungener Fusion, erfolgreicher strategischer Neuausrichtung und Erweiterung des Kernteams, einem umfangreichen Reverse IPO sowie der Akquise der PlanetHome Group GmbH als Mehrheitsanteilseigner ist seine Aufgabe nun erfüllt.



Sein Nachfolger Herr Oliver Rolle ist bereits seit über zwei Jahren für das Unternehmen tätig gewesen und konnte die Nachfolge sowie die Übergabe früher als erwartet antreten. Oliver Rolle hat für namhafte Unternehmen, wie beispielsweise Gagfah und Deutsche Annington (heute Vonovia), LEG AG und Exporo AG, Immobilien und Portfolios mit einem Gesamtvolumen von über 1 Mrd. Euro angekauft und war leitend für die Steuerung des gesamten Transaktionsprozesses verantwortlich.



