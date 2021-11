DGAP-Adhoc: Gigaset AG adjustiert Umsatzerwartung und Free Cashflow für 2021 aufgrund der Lieferengpässe im Bereich Halbleiter. EBITDA verbessert sich.

DGAP-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Gigaset AG adjustiert Umsatzerwartung und Free Cashflow für 2021 aufgrund der Lieferengpässe im Bereich Halbleiter. EBITDA verbessert sich.



22.11.2021 / 17:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc Meldung

WKN: 515600 / WKN A14KQ7

Bocholt, 22. November 2021 Gigaset AG adjustiert Umsatzerwartung und Free Cashflow für 2021 aufgrund der Lieferengpässe im Bereich Halbleiter. EBITDA verbessert sich. Bocholt, 22. November 2021 [16:32 Uhr] - Auf Grundlage aktueller Informationen zum weiteren Geschäftsverlauf ist der Vorstand heute zu dem Ergebnis gekommen, dass die bisherige Unternehmensprognose zu adjustieren ist. Bislang erwartete das Unternehmen eine leichte Umsatzsteigerung verglichen mit dem Vorjahr (EUR 214,2 Mio.). Nun wird ein Umsatz von mindestens EUR 210 Mio. erwartet, wobei die Erreichung der ursprünglichen Umsatzannahme unverändert möglich ist. Der tatsächlich zu erzielende Umsatz ist maßgeblich abhängig von der aktuellen wie zukünftigen Lieferfähigkeit von Vorlieferanten des Unternehmens, insbesondere im Bereich der Halbleiter. Der erwartete positive Free Cashflow auf Vor-Corona-Niveau (2019: EUR 1,2 Mio.) wird sich nun voraussichtlich zwischen EUR minus 20 und minus 5 Mio. bewegen. Beim EBITDA wird nicht länger ein leichter, sondern nun ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr (EUR 1,9 Mio.) von mindestens EUR 7,5 Mio. erwartet.



Die Gigaset AG ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechend auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 56 Ländern an einer führenden Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen für Privatkunden auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Lösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine, mittelständische und Unternehmen im Enterprise-Bereich.



Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt. 22.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de