DGAP-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG erwägt neuen Geschäftsbereich für E-Discovery und Legal Project Management

Die FORIS AG beabsichtigt, mit einem neuen Konzept für großvolumige Datenaufbereitung, Datenextraktion und Datenanalyse ("E-Discovery") innerhalb der kommenden sechs bis zwölf Monate - vorbehaltlich der Auswahl und Gestaltung einer Kooperation mit externen Partnern - einen neuen Geschäftsbereich zu eröffnen. Zum Geschäftsbereich sollen nach derzeitigen Planungen auch sonstige, vor allem elektronische Dienstleistungen kommen, die die Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälten und ihren Mandanten fördern, beschleunigen oder in anderer Weise effizienter machen ("Legal Project Management"). Die Einsatzmöglichkeiten der geplanten Dienstleistungen sind im Rahmen rechtlicher Projekte vielfältig. Sie können sowohl proaktiv zur Geringhaltung von Rechtsrisiken zur Anwendung kommen als auch reaktiv, nachdem sich bestimmte Rechtsrisiken bereits realisiert haben und die Umstände nach Aufklärung verlangen, z.B. im Rahmen sogenannter Corporate Investigations. Der Einsatz kann prozessfinanzierungsnah erfolgen, ebenso wie vollkommen unabhängig von einer Prozessfinanzierung. (Anzeige) Passende neue Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Apple / Intel / Microsoft 48927433 55.00 % 9.75 % Georg Fischer AG / Sika AG / Straumann Hldg. AG 48927402 69.00 % 8.30 % Bayerische Motoren Werke AG / Daimler AG / Volkswagen AG (Vz) 48927434 59.00 % 8.25 % Der Geschäftsbereich strebt zusätzliches Umsatz- und Ergebniswachstum an. Die vorläufigen Umsatzplanungen gehen für die ersten Jahre nach Markteintritt allerdings konservativ von deutlich unter EUR 1 Mio. pro Jahr aus. Der Geschäftsbereich soll mit spezialisierten Partnern im Laufe der Jahre vor allem organisch wachsen. Der Schwerpunkt soll auf ausgewählten Kundensegmenten und Kundenbedürfnissen liegen. In Vorbereitung des neuen Geschäftsbereichs hat die FORIS AG etwaige Kooperationspartner identifiziert. Für die kommenden Wochen plant die FORIS AG, in konkrete Vertragsverhandlungen mit einem oder mehreren Kooperationspartnern einzusteigen, die auf die Gründung eines Joint Ventures zielen, an dem die FORIS AG die Mehrheitsanteile halten wird. Trotz vorhandenen Konzepts und möglicher Kooperationspartner besteht das Risiko, dass sich die Vertragsverhandlungen hinziehen oder ergebnislos enden. Eine endgültige Entscheidung über den geplanten neuen Geschäftsbereich für E-Discovery und Legal Project Management steht zudem unter einem Gremienvorbehalt. Bonn, 16. August 2019 Der Vorstand 16.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

