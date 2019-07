DGAP-Adhoc: edding Aktiengesellschaft: Vorläufiges Halbjahresergebnis deutlich unter Vorjahr ausgefallen

DGAP-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

edding Aktiengesellschaft: Vorläufiges Halbjahresergebnis deutlich unter Vorjahr ausgefallen



24.07.2019 / 11:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorläufiges Halbjahresergebnis deutlich unter Vorjahr ausgefallen Deutlicher Rückgang im Konzern-EBIT für das Gesamtjahr 2019 erwartet (Anzeige) Passende neue Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Companie Financière Richemont SA / Georg Fischer AG / Logitech International SA 48130577 75.00 % 10.00 % Apple / Alphabet / Microsoft 48130580 59.00 % 8.50 % Adidas AG / Hermès International S.A. / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 48130581 69.00 % 8.00 % Reduzierte Prognosekorridore für Konzernumsatz und Konzern-EBIT Die edding AG hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von 69,7 Mio. EUR (Vorjahr 68,4 Mio. EUR) und ein Konzern-EBIT von 3,2 Mio. EUR (Vorjahr 6,4 Mio. EUR) erzielt. Damit hat sich das Konzern-EBIT im Vorjahresvergleich halbiert. Gemäß unserer Corporate News vom 17. Juni 2019 hatten wir bereits einen Rückgang angekündigt; aufgrund verfehlter Umsatz- und Ergebnisziele im zweiten Quartal - insbesondere im Monat Juni - ist dieser noch höher ausgefallen als erwartet. Entsprechend müssen wir eine Veränderung unserer Prognosekorridore bekannt geben. Der Konzernumsatz wird für das laufende Geschäftsjahr im Bereich zwischen 140 Mio. EUR und 150 Mio. EUR (vorher 145 Mio. EUR bis 155 Mio. EUR) liegen. Das Konzern-EBIT wird im Bereich zwischen 7 Mio. EUR und 11 Mio. EUR (vorher 12 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR) erwartet. Für 2020 erwarten wir ein Konzern-EBIT im Korridor von 11 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR (vorher 14 Mio. EUR bis 18 Mio. EUR). Im Hinblick auf den Konzernumsatz 2020 hatten wir mit 165 Mio. EUR bis 180 Mio. EUR bisher nur einen Prognosekorridor vor Anwendung von IFRS 15 angegeben. Dieser beträgt nach Anwendung von IFRS 15 rechnerisch rund 155 Mio. EUR bis 170 Mio. EUR und wird nunmehr auf 145 Mio. EUR bis 160 Mio. EUR reduziert. Ursache für den deutlichen Rückgang unserer Erwartungen ist im Wesentlichen die Entwicklung in Argentinien: Nach einem erfreulichen Anstieg der Umsätze im ersten Quartal sind unsere Verkaufserlöse im zweiten Quartal unerwartet stark eingebrochen. Für das Gesamtjahr rechnen wir derzeit bei der argentinischen Tochtergesellschaft statt mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis nunmehr mit einem Verlust vor Steuern in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR. Wir erwarten hier keine kurzfristige Erholung, da die Inlandsnachfrage konjunkturell bedingt aktuell einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. In dem prognostizierten Verlust sind die Einmalaufwendungen aus der Schließung der dortigen Produktionsstätte bereits enthalten. Darüber hinaus tragen auch schwächere Umsatzerwartungen im Geschäftsfeld Schreiben und Markieren vor allem in Osteuropa sowie fehlende Umsätze aus einem verzögerten Verkaufsstart der neuen Produktlinien edding code und Compact Printing zur reduzierten EBIT Prognose für 2019 und 2020 bei. Über die edding AG: Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und im Jahr 2018 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 141,0 Mio. EUR mit durchschnittlich 638 Mitarbeitern erwirtschaftet. Die edding-Gruppe steht für zwei Marken mit unterschiedlichen Lösungskompetenzen: Unter der Marke edding werden Produkte entwickelt und vertrieben, die Farbe lang anhaltend auf Oberflächen bringen, vom Permanentmarker bis hin zu Spraydosen, Compact Printern und digitalen Codes. Unter der Marke Legamaster werden klassische und elektronische Produkte der visuellen Kommunikation vermarktet. Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für "Earnings Before Interest and Tax". Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen, zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge. Das EBIT wird in untergeordnetem Umfang durch die Regelungen des IAS 29 zu Kaufkraftanpassungen bei den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung der argentinischen Tochtergesellschaft, die in Summe jedoch keinen Effekt auf das Periodenergebnis haben, sowie die Umrechnung der Erlöse und Aufwendungen mit dem Stichtagskurs anstatt des ansonsten üblichen Jahresdurchschnittskurses beeinflusst. Ahrensburg, 24. Juli 2019

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand ____________________________ Kontakt:

edding AG, Sönke Gooß (Finanzvorstand)

Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg

Tel. 04102/808-200, Fax 04102/808-204

E-Mail: investor@edding.de 24.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de