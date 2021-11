DGAP-Adhoc: CR Capital AG: CR Capital verstärkt ihr Engagement für nachhaltiges Bauen und Wohnen

DGAP-Ad-hoc: CR Capital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CR Capital AG: CR Capital verstärkt ihr Engagement für nachhaltiges Bauen und Wohnen



15.11.2021 / 19:41 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung Kleinmachnow, 15.11.2021 CR Capital verstärkt ihr Engagement für nachhaltiges Bauen und Wohnen - CR Capital erweitert ihre Investments in Nachhaltigkeit im Bau- und Immobiliengeschäft - Beteiligungen in Unternehmen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen im Bereich ESG - Schwerpunkte bezahlbares Wohnen, Senkung von Energieverbrauch und THG-Emissionen Kerngeschäft der CR Capital AG sind strategische Beteiligungen und Finanzanlagen im Bereich des nachhaltigen Bauens und der Immobilienwirtschaft. Verantwortungsbewusstes Investieren ist erklärtes Unternehmensziel. Die bisherigen Schwerpunkte bezahlbares Wohnen und ressourcensparendes Bauen mit hochwertigen Qualitäten werden jetzt ergänzt um die Schwerpunkte Energiegewinnung aus regenerativen Quellen und Verringerung der Emission von Treibhausgasen (THG). Der Nachhaltigkeitsansatz von CR Capital legt bei Investments Wert auf effiziente Entstehungsprozesse und geringen Energieeinsatz. Die Standardbauweise mit weitgehendem Verzicht auf Verbundwerkstoffe gewährleistet einen gegenüber herkömmlicher Bauweise signifikant verringerten Materialeinsatz, verbessert die Recycling-Fähigkeit und trägt damit zur optimierten Kreislaufwirtschaft bei. CR Capital bevorzugt strategische Beteiligungen und Finanzanlagen, die das ESG-Profil der Unternehmensgruppe sukzessive verbessern. Vor diesem Hintergrund wird CR Capital noch stärker auf Digitalisierung und Innovationen setzen, die - den Energiebedarf, die Treibhausgasemissionen und den Materialbedarf verringern, - die aktuell nachhaltigste Technik verwenden und - die sozio-ökonomische Faktoren/Nutzwerte der Gebäude und damit verbundener Dienstleistungen erhöhen. CR Capital entwickelt bevorzugt Unternehmen mit erheblichem Wertsteigerungspotential im ESG-Umfeld. Strategische Beteiligungen mit Know-how-Transfer oder die Finanzierung attraktiver Geschäftskonzepte erhöhen die Nachhaltigkeitsleistung des CR Capital-Portfolios insgesamt und infolge dessen Marktwert. CR Capital wird derart entwickelte Unternehmensbeteiligungen an die Börse bringen und so geschaffene Werte für die Anleger realisieren. Die Innovationsorientierung und die Nachhaltigkeitsstrategie von CR Capital spiegeln sich bereits heute sehr positiv in der Geschäftsentwicklung. Das operative Ergebnis (EBIT) des laufenden Geschäftsjahres wird voraussichtlich auf rund 65 Millionen Euro steigen, der erwartete Cashflow wird voraussichtlich bei etwa drei Euro je Aktie liegen. In der Konsequenz sollte sich die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 - im Vergleich zu 1,50 Euro je Aktie in der Vorjahresperiode - merklich erhöhen. 15.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

