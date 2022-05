DGAP-Adhoc: CONSUS Real Estate AG: Niederlegung Vorstand Dr. Bernd Schade und Bestellung Sven-Christian Frank

DGAP-Ad-hoc: Consus Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

CONSUS Real Estate AG: Niederlegung Vorstand Dr. Bernd Schade und Bestellung Sven-Christian Frank



30.05.2022 / 22:11 CET/CEST

Consus Real Estate AG (ISIN DE000A2DA414; WKN A2DA41): Niederlegung Vorstand Dr. Bernd Schade und Bestellung Sven-Christian Frank Berlin, 30. Mai 2022 - Der Vorstand der Consus Real Estate AG (Gesellschaft), Herr Dr. Bernd Schade, hat dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er sein Amt als Vorstand der Gesellschaft mit Wirkung zum 7. Juni 2022 niederlegen wird. Herr Dr. Bernd Schade steht der Gesellschaft weiter beratend zur Verfügung. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft strebt an, kurzfristig über die Nachfolge zu beschließen und Herrn Sven-Christian Frank mit Wirkung zum 7. Juni 2022 zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Nach seiner Bestellung wird sich der neue Vorstand der Gesellschaft umgehend mit der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft befassen, um eine Hauptversammlung zur Anzeige des hälftigen Verlusts des Grundkapitals einzuberufen. Berlin, 30. Mai 2022 / 21:28 CEST Kontakt: Consus Real Estate AG

