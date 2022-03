DGAP-Adhoc: Advanced Bitcoin Technologies AG: Update zur Nichtzulassungsbeschwerde im Wallet-Herausgabeverfahren der savedroid AG

DGAP-Ad-hoc: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Bitcoin Technologies AG: Update zur Nichtzulassungsbeschwerde im Wallet-Herausgabeverfahren der savedroid AG



Frankfurt am Main, 19. März 2022 - Der ehemalige ICO-Treuhänder der savedroid AG hat im Wallet-Herausgabeverfahren gegen das zweitinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichts Köln zu Gunsten der savedroid AG Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist von der Gegenseite bis spätestens zum 28. März 2022 zu begründen. Entsprechend liegt der savedroid AG derzeit noch keine Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde vor. Die Anwälte der savedroid AG messen der Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof weiterhin keinerlei Erfolgsaussichten bei. Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Moderna Inc. 115385101 49.00 % 18.00 % Tesla Inc. 115385102 55.00 % 16.50 % BASF / E.ON / RWE 115674157 59.00 % 15.40 % Das Oberlandesgericht Köln hatte im Oktober 2021 den ehemalige ICO-Treuhänder der savedroid AG dazu verurteilt, die von ihm aus dem ICO (Initial Coin Offering) der Gesellschaft zurückbehaltenen Kryptowährungen im Gesamtwert von aktuell rund 27,9 Mio. Euro an den bereits mandatierten neuen Treuhänder der savedroid AG herausgeben, damit dieser die einzig verbliebene Auszahlungsvoraussetzung, nämlich den öffentlichen Aufruf, ob Käufer die SVD-Token erhalten haben, abschließend erfüllen und im Nachgang die Kryptowährungen an die savedroid AG übertragen kann. Damit hatte das Oberlandesgericht Köln das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Bonn von Februar 2020 grundsätzlich bestätigt. Die savedroid AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22). Weitere Details und Hintergrundinformationen zum Wallet-Herausgabeverfahren der savedroid AG gegen ihren ehemaligen ICO-Treuhänder finden sich in unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 15. Oktober 2021: https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/advanced-bitcoin-technologies-savedroid-gewinnt-auch-zweiter-instanz-den-rechtsstreit-walletherausgabeverfahren/?newsID=1481499 Investoren- und Medienkontakt

