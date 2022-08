DGAP-Adhoc: Adler Group S.A.: Adler Group S.A.: Ernennung CFO und kein Dividendenvorschlag

DGAP-Ad-hoc: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Personalie/Dividende

Adler Group S.A.: Adler Group S.A.: Ernennung CFO und kein Dividendenvorschlag



29.08.2022 / 19:46 CET/CEST

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ----- Adler Group S.A.: Ernennung CFO und kein Dividendenvorschlag Großherzogtum Luxemburg, 29. August 2022: Der Verwaltungsrat der Adler Group S.A. (Adler Group) hat heute Herrn Thomas Echelmeyer zum Chief Financial Officer (CFO) der Adler Group mit Wirkung zum 1. September 2022 ernannt. Herr Echelmeyer war bereits seit dem 1. Juni 2022 interimistisch als CFO der Adler Group tätig. Der Verwaltungsrat wird der nächsten ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlung zudem vorschlagen Herrn Echelmeyer als zusätzliches Mitglied in den Verwaltungsrat der Adler Group zu wählen. Aus Gründen der Vorsicht hat der Verwaltungsrat zuvor bereits beschlossen, den Aktionären der Adler Group keinen Dividendenvorschlag zu unterbreiten, solange kein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde und wird daher bis auf weiteres auch keine zukunftsgerichtete Aussage zur Dividende treffen. Mitteilende Person:

Colleen Yorke, Legal Counsel

+49 30 403 907 543

c.yorke@adler-group.com Großherzogtum Luxemburg, 29. August 2022 Adler Group S.A.

