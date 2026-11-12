DFDS A-S: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DFDS A-S äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 8.13 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5.13 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.39 Prozent auf 8.83 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.30 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 8.19 DKK sowie einem Umsatz von 8.96 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.ch