Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
31.12.2025 22:30:39
Dezember 2025: Experten empfehlen Stellantis-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Stellantis
8.76 CHF 0.75%
Im Dezember 2025 haben 2 Experten die Stellantis-Aktie analysiert.
1 Experte rät die Stellantis-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Stellantis-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 10,000 EUR für die Stellantis-Aktie, was einem Anstieg von 0,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 9,451 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|8,00 EUR
|-15,35
|22.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|04.12.2025
|UBS AG
|12,00 EUR
|26,97
|03.12.2025
Redaktion finanzen.ch
