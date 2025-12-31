Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’063 -0.6%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9307 0.1%  EStoxx50 5’791 -0.1%  Gold 4’309 -0.7%  Bitcoin 69’517 -0.7%  Dollar 0.7922 0.1%  Öl 60.9 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Amazon-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Chancen für Anleihenanleger im Fokus
Mit diesen Codes mehr Filme, Dokus und Serien bei Netflix finden
2025: Das sind die Tops und Flops im DAX
Wie man das Depot rechtzeitig für die Rente absichert
Suche...

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.12.2025 22:30:39

Dezember 2025: Experten empfehlen Stellantis-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Stellantis
8.76 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Im Dezember 2025 haben 2 Experten die Stellantis-Aktie analysiert.

1 Experte rät die Stellantis-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Stellantis-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 10,000 EUR für die Stellantis-Aktie, was einem Anstieg von 0,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 9,451 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets8,00 EUR-15,3522.12.2025
DZ BANK--04.12.2025
UBS AG12,00 EUR26,9703.12.2025

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten