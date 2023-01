Dezember 2022: Analysten sehen Potenzial bei Covestro-Aktie

Börse aktuell - Live Ticker

Die heimische Börse steigt im vorbörslichen Mittwochshandel etwas an. Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Beginn der Sitzung am Mittwoch leicht bergauf gehen. Die asiatischen Börsen laufen am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen: In Japan und Festlandschina geht es tendenziell bergab, während der Hongkonger Aktienmarkt zulegt.