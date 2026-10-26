Deyaar Development PJSC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Deyaar Development PJSC hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.04 AED vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Deyaar Development PJSC ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.040 AED in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 581.2 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 536.8 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch