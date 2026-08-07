Dexterra Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dexterra Group hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dexterra Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.190 CAD je Aktie gewesen.

Dexterra Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 269.2 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 249.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch