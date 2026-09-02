DexTech Medical AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DexTech Medical AB stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DexTech Medical AB -0.080 SEK je Aktie generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.350 SEK. Im Vorjahr hatten -0.260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch